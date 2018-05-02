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06:42 (мск), источник: Известия

Генетики расшифровали историю появления роз

Генетикам удалось расшифровать историю появления роз благодаря секвентированию генома этого цветка. Об этом сообщает научный журнал Nature Genetics.

Источник: РИА "Новости"

Секвентирование определит, какие гены отвечают за те или иные характеристики этого цветка, что позволит в будущем создавать новые сорта роз, не требующие применения пестицидов и интенсивного орошения.

На исследование специалистам Лаборатории репродукции и развития растений потребовалось более восьми лет. По словам Мохаммеда Бендахмана, руководителя исследования, ученые установили самую полную на данный момент последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК розы «высокого качества», сообщает ТАСС.

Для исследования был выбран геном одного из древнейших сортов — Old Blush (Rosa chinensis), вывезенный из Китая в Европу в 1793 году. Он насчитывает 36377 генов.

Выяснилось, что розам родственны малина, шиповник и земляника, которые за короткий промежуток времени отделились от общего предка.

Кроме того, специалисты установили гены, отвечающие за способность к многократному цветению, аромат и цвет.

В начале марта тало известно о планах российских ученых вывести «гипоаллергенную» корову.

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