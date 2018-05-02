Генетики расшифровали историю появления роз
Генетикам удалось расшифровать историю появления роз благодаря секвентированию генома этого цветка. Об этом сообщает научный журнал Nature Genetics.
Генетикам удалось расшифровать историю появления роз благодаря секвентированию генома этого цветка. Об этом сообщает научный журнал Nature Genetics.
Секвентирование определит, какие гены отвечают за те или иные характеристики этого цветка, что позволит в будущем создавать новые сорта роз, не требующие применения пестицидов и интенсивного орошения.
На исследование специалистам Лаборатории репродукции и развития растений потребовалось более восьми лет. По словам Мохаммеда Бендахмана, руководителя исследования, ученые установили самую полную на данный момент последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК розы «высокого качества», сообщает ТАСС.
Для исследования был выбран геном одного из древнейших сортов — Old Blush (Rosa chinensis), вывезенный из Китая в Европу в 1793 году. Он насчитывает 36377 генов.
Кроме того, специалисты установили гены, отвечающие за способность к многократному цветению, аромат и цвет.
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