Новые игроки будут выступать за хабаровский «Амур»
Клуб подписал контракты с вратарем и центрфорвардом.
Клуб подписал контракты с вратарем и центрфорвардом.
Хабаровский «Амур» готовится к следующему сезону. Клуб уже заключил несколько соглашений с новыми игроками, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Так, в новом сезоне за команду будет играть 26-летний чешский вратарь Либор Кашик. Контракт с ним рассчитан на два года. Либор Кашик — воспитанник чешского клуба «Злин», за который он выступал на протяжении всей карьеры. С главной командой «Злина» хоккеист прошел путь от второй лиги, где он дважды становился самым надежным голкипером, до победы в Чешской Экстралиге в 2014 году и индивидуальных наград лучшему новичку и лучшему голкиперу сезона. В прошедшем сезоне он вошел в пятерку самых надежных голкиперов Чешской Экстралиги.
Добавим, накануне стало известно, что «Амур» и СКА произвели обмен: питерский клуб получит форварда Олега Ли и права на Алексея Бывальцева, а «Тигры» — денежную компенсацию.