Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ: Киев решил вернуть домой миллионы проживающих в РФ украинцев
Видео: Атомная подлодка пробивает арктический лед
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
10:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые игроки будут выступать за хабаровский «Амур»

Клуб подписал контракты с вратарем и центрфорвардом.

Хабаровский «Амур» готовится к следующему сезону. Клуб уже заключил несколько соглашений с новыми игроками, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».

Так, в новом сезоне за команду будет играть 26-летний чешский вратарь Либор Кашик. Контракт с ним рассчитан на два года. Либор Кашик — воспитанник чешского клуба «Злин», за который он выступал на протяжении всей карьеры. С главной командой «Злина» хоккеист прошел путь от второй лиги, где он дважды становился самым надежным голкипером, до победы в Чешской Экстралиге в 2014 году и индивидуальных наград лучшему новичку и лучшему голкиперу сезона. В прошедшем сезоне он вошел в пятерку самых надежных голкиперов Чешской Экстралиги.

Подписано соглашение и с чешским центрфорвардом Томашем Филиппи. Срок действия контракта — год. Раньше Томаш играл за магнитогорский «Металлург» и родной клуб «Били Тигры» из Либереца. В 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина. Всего же провел в КХЛ 184 матча, набрав 88 очков.

Добавим, накануне стало известно, что «Амур» и СКА произвели обмен: питерский клуб получит форварда Олега Ли и права на Алексея Бывальцева, а «Тигры» — денежную компенсацию.

Все новости региона
Балкон загорелся в одном из домов Комсомольска
Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов в парламент
Все входы в здание Минюста Армении в Ереване перекрыты
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь