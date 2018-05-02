Новые игроки будут выступать за хабаровский «Амур»

Так, в новом сезоне за команду будет играть 26-летний чешский вратарь Либор Кашик. Контракт с ним рассчитан на два года. Либор Кашик — воспитанник чешского клуба «Злин», за который он выступал на протяжении всей карьеры. С главной командой «Злина» хоккеист прошел путь от второй лиги, где он дважды становился самым надежным голкипером, до победы в Чешской Экстралиге в 2014 году и индивидуальных наград лучшему новичку и лучшему голкиперу сезона. В прошедшем сезоне он вошел в пятерку самых надежных голкиперов Чешской Экстралиги.