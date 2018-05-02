Весенний Байкал сфотографировал с МКС лётчик-космонавт Олег Артемьев

Он уже не впервые выкладывает фото Байкала «сверху». Артемьев снимал озеро ещё в 2014-м, когда состоялся его первый полет. Сейчас 118-й космонавт России во втором полете. Он начался 21 марта 2018-го. В составе экипажа «Союз МС-08» Олег Артемьев — командир корабля, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд (NASA, США) — бортинженеры. На МКС их встретили Антон Шкаплеров (Роскосмос, Россия), Скотт Тингл (NASA, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония).