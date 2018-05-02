Пермский студент готовится после летней сессии отметить свое 91-летие

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— Я еще никому об этом не рассказывал, — говорит будущий географ Кирилл Петрович Патрахин, которому в июне исполнится 91 год. — В прошлом году, когда я поступал в педуниверситет, то больше всего боялся завалить математику. И вот когда увидел в списках, что сдал ЕГЭ по математике на четверку, я вышел из университета, отошел в сторонку и заплакал как мальчишка. Стоял и вытирал слезы кулаком. Прохожие на меня удивленно оглядывались. Вряд ли они думали, что видят перед собой абитуриента, который ревет от счастья.

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Когда в свои 89 лет Кирилл Петрович объявил родным, что будет учиться на географа, мало кто верил, что он это всерьез.

— Они думали, что это блажь, — смеется он сейчас. — Внучки мне говорили: «Да ты же ЕГЭ не сдашь! Сейчас ведь экзамены проверяют анонимно, учти, никто тебе поблажек делать не будет». А я для себя загадал: если сдам математику, то поступлю. Я ведь математический учебник несколько десятков лет назад в последний раз отрывал. Но вот подготовился и — сдал.

В детстве Кирилл Петрович взахлеб читал книжки про путешествия, мечтал стать географом. Но так получилось, что, закончив политех, до 85 лет преподавал в техникуме технические дисциплины.

И вот теперь он решил, что пора воплотить свою мечту в жизнь.

— Я понял, что жить никогда не поздно, — говорит он. — Когда вышел на пенсию, продолжал преподавать, подрабатывал дворником. Мы с женой поездили по разным странам., были в Камбодже, Шри-Ланке, Эмиратах, Греции, Вьетнаме, Китае… В 85 лет, на свой юбилей, исполнил давнюю мечту и полетел в Мексику. Но путешествовать и быть географом — это разные вещи. И вот в 90 лет я стал студентом.

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А в 95-летний юбилей получу диплом географа. А там дальше видно будет, чем займусь. Мне домашние поначалу говорили: ну вот, по-твоему вышло, стал ты студентом, так угомонись теперь. А я никому ничего доказывать и не собирался, я учиться хочу! А уже когда к первой сессии стал готовиться этой зимой, жена в меня поверила. Я занимаюсь, а она на цыпочках ходит, боится помешать.

Теперь Кирилл Петрович готовится уже ко второй — к летней сессии.

Правда, чтобы получить допуск к ней, ему нужно сдать один «зимний» хвост.

— Не знаю, как так вышло, что я завалил землеведение, свой любимый предмет! — пожимает он плечами. — Наша староста группы Люйзан меня стыдит: «Кирилл Петрович, как же так? Почему не подготовились?» А я готовился, просто не повезло, вопрос трудный попался. Перед девушками-одногруппницами неудобно. Юноши из нашей группы отсеялись, остались теперь только 10 студенток. И я среди них один парень. Да и тот, теперь получается, хвостист. Хорошо хоть хвост только один.

Действительно, все остальные предметы за предыдущую, зимнюю, сессию 90-летний студент сдал. В том числе и физкультуру.

Впрочем, если в каком предмете и был уверен Кирилл Петрович, так это именно в физкультуре.

— Когда я пришел на первый, установочный урок, заметил, как у учителя по физкультуре от удивления поползли брови вверх, — посмеивается 90-летний студент. — Он спросил, сколько мне лет. Я сказал, что немного, всего лишь девяносто. Помню, повисла пауза. Чтобы его успокоить, попытался объяснить, что я еще в хорошей физической форме, что каждое утро тренируюсь. И в доказательство предложил попробовать сделать стойку на руках. Но он покачал головой, сказал, что такие задания у нас в университете только на физкультурном факультете выполняют. Потом стал расспрашивать, какие упражнения я делаю по утрам, сколько раз. Я ему объяснил, что зарядку делаю часа по полтора. По 30 раз поднимаю легкие гантели. Затем вишу на перекладине, выполняю фигуры йоги на растяжку. Потом делаю сам себе массаж. И так каждое утро. Он что-то записывал в свою записную книжечку.

Потом преподаватель предложил Кириллу Петровичу поставить зачет автоматически.

— А какой же студент от «автомата» откажется? — вздыхает он. — Жалко, конечно, что физрук проявил такую снисходительность. А так я уже и тренировочную форму приготовил.

Но больше — никаких поблажек, так для себя решил 90-летний студент.