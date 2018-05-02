В минских магазинах сегодня можно будет проконсультироваться у врача-кардиолога

Акция пройдет сегодня в магазинах «Виталюр» на ул. Кабушкина, 6 (с 10 до 15 часов), «Рублевский» на ул. Маяковского, 146 (с 10 до 14), ProStore на просп. Дзержинского, 126 (с 10 до 15), «Евроопт» на ул. Казинца, 32 (с 10 до 15), торговый дом «На Немиге» (с 10 до 12.30), Dana Moll (с 10 до 13), «Соседи» на ул. В. Хоружей, 17 и Дунина-Марцинкевича, 11 (с 10 до 15), «Замок» (с 10 до 15).