Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон прокомментировал новый ракетный удар по Сирии - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Монологи московских школьников, отправившихся покорять Северный полюс
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
17Time 100
08:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В минских магазинах сегодня можно будет проконсультироваться у врача-кардиолога

Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в магазинах Минска 2 мая.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Здесь можно будет измерить давление, рост, вес, снять электрокардиограмму и заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также
В Беларуси более 70 тыс. людей страдают от астмы

Врачи-кардиологи проконсультируют желающих по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формирования здорового образа жизни, сообщает Белта со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Медики отмечают, что вопрос популяризации среди населения моды на здоровый образ жизни приобретает все большую актуальность. Низкая физическая активность, употребление алкоголя и табака, неправильное питание, повышенное давление, избыточный вес, повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови являются основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний.

Акция пройдет сегодня в магазинах «Виталюр» на ул. Кабушкина, 6 (с 10 до 15 часов), «Рублевский» на ул. Маяковского, 146 (с 10 до 14), ProStore на просп. Дзержинского, 126 (с 10 до 15), «Евроопт» на ул. Казинца, 32 (с 10 до 15), торговый дом «На Немиге» (с 10 до 12.30), Dana Moll (с 10 до 13), «Соседи» на ул. В. Хоружей, 17 и Дунина-Марцинкевича, 11 (с 10 до 15), «Замок» (с 10 до 15).

Все новости региона
 График переноса рабочих дней в апреле
Стала известна новая дата конца света
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
Американский эксперт назвал главного врага США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь