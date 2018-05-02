В минских магазинах сегодня можно будет проконсультироваться у врача-кардиолога
Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в магазинах Минска 2 мая.
Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в магазинах Минска 2 мая.
Здесь можно будет измерить давление, рост, вес, снять электрокардиограмму и заполнить анкеты по раннему выявлению
Медики отмечают, что вопрос популяризации среди населения моды на здоровый образ жизни приобретает все большую актуальность. Низкая физическая активность, употребление алкоголя и табака, неправильное питание, повышенное давление, избыточный вес, повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови являются основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний.
Акция пройдет сегодня в магазинах «Виталюр» на ул. Кабушкина, 6 (с 10 до 15 часов), «Рублевский» на ул. Маяковского, 146 (с 10 до 14), ProStore на просп. Дзержинского, 126 (с 10 до 15), «Евроопт» на ул. Казинца, 32 (с 10 до 15), торговый дом «На Немиге» (с 10 до 12.30), Dana Moll (с 10 до 13), «Соседи» на ул. В. Хоружей, 17 и