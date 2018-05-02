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09:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокцев пугают грядущей стихией

В ночь и днем 3 мая на большей территории края ожидаются сильные дожди, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 42% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

На горных перевалах возможен дождь снегом, с количеством 15 — 40 мм за 12 часов и менее.

Во Владивостоке, местами в южной половине Приморья и на востоке края ожидаются очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью 17 — 22 м/с, на побережье 27 — 32 м/с, у мысов порывами до 33−37 м/с (ураган).

На реках Приморья ожидается подъем уровня воды до 1,5 м, с подтоплением отдельных низких мест.

Михаил Грач.

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