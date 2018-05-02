Владивостокцев пугают грядущей стихией

На горных перевалах возможен дождь снегом, с количеством 15 — 40 мм за 12 часов и менее.

Во Владивостоке, местами в южной половине Приморья и на востоке края ожидаются очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью 17 — 22 м/с, на побережье 27 — 32 м/с, у мысов порывами до 33−37 м/с (ураган).