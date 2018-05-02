Головкин обвинил «Канело» в неуважении к боксу

Чемпион мира в среднем весе по ряду версий Геннадий Головкин в интервью на радио Power 106 прокомментировал проваленный допинг-тест мексиканца Сауля Альвареса , приведший к срыву их второго поединка, сообщает Sports.kz.

— Ты должен был провести рематч с «Канело», но он сорвался по его вине. Как считаешь, это неуважительно по отношению к боксу?

«Да, я так думаю, потому что это важнейший поединок для бокса, крупнейший подарок людям, большие деньги для бизнеса. Я считаю, что это неуважение. Он — чемпион мирового уровня, он же не впервые пришел в бокс. Он профессионал. Я не понимаю данную ситуацию», — ответил Г. Головкин.