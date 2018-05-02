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07:38 (мск), источник: Zakon.kz

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдет дождь с грозой, на юге с пыльной бурей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 59% 764 мм рт. ст. 3 м/с

Местами ожидается туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

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В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, туман, в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях — гроза.

В Алматинской, в Карагандинской, днем Западно-Казахстанской, ночью Актюбинской областях — местами усиление ветра 15−23 м/с, гроза.

В Кызылординской, днем Южно-Казахстанской местами усиление ветра 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

Погода в Алматы днем 15°, ясно.

Погода в Астане днем 3°, облачно, слабый дождь.

Прогноз погоды на 2 мая.

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