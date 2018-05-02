Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдет дождь с грозой, на юге с пыльной бурей.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдет дождь с грозой, на юге с пыльной бурей.
Местами ожидается туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской,
В Алматинской, в Карагандинской, днем
В Кызылординской, днем
Погода в Алматы днем 15°, ясно.
Погода в Астане днем 3°, облачно, слабый дождь.
Прогноз погоды на 2 мая.