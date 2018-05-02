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07:58 (мск), источник: 365info.kz

Утвержден размер фитр-садака в священный месяц Рамазан

Духовное управление мусульман Казахстана определило размер фитр-садака в священный месяц Рамазан.

Источник: Reuters

Как и в 2017 году, размер подаяния составит 300 тенге, передает Sputnik Казахстан.

Фитр можно уплатить в течение всего месяца Рамазан, который начнется 16 мая.

Согласно канонам ислама, каждый мусульманин обязан выплачивать фитр за себя, своих детей и тех, кого он обеспечивает.

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