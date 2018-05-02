Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте

Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Друзья пропавшей два месяца назад в Таиланде туристки из Владивостока сообщают, что она вышла на связь с родственниками и сообщила, что находится в Египте.

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«Пропавшая Римма Хаметова сама вышла на связь с отцом и близкой подругой Светланой и сообщила о том, что она находится в городе Хургада (Египет), у нее все хорошо», — сообщают ее подруга Наталья Ломакина на странице «Вконтакте».

В сообщении подруга туристки отмечает, что причины исчезновения Хаметовой ей не известны.