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08:00 (мск), источник: Интерфакс

Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте

Римма Хаметова перестала выходить на связь два месяца назад.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Друзья пропавшей два месяца назад в Таиланде туристки из Владивостока сообщают, что она вышла на связь с родственниками и сообщила, что находится в Египте.

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«Пропавшая Римма Хаметова сама вышла на связь с отцом и близкой подругой Светланой и сообщила о том, что она находится в городе Хургада (Египет), у нее все хорошо», — сообщают ее подруга Наталья Ломакина на странице «Вконтакте».

В сообщении подруга туристки отмечает, что причины исчезновения Хаметовой ей не известны.

32-летняя туристка из Владивостока Римма Хаметова отправилась в Таиланд по турпутевке с 30 января по 10 февраля. Из поездки она не вернулась, перестала выходить на связь с родственниками и друзьями 3 марта. Отец туристки обратился в полицию и консульские учреждения с заявлением о пропаже дочери. По данным посольства РФ в Бахрейне россиянка из Таиланда прибыла в Бахрейн, а затем отправилась в Египет.

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