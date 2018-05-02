Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
Римма Хаметова перестала выходить на связь два месяца назад.
Римма Хаметова перестала выходить на связь два месяца назад.
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Друзья пропавшей два месяца назад в Таиланде туристки из Владивостока сообщают, что она вышла на связь с родственниками и сообщила, что находится в Египте.
«Пропавшая Римма Хаметова сама вышла на связь с отцом и близкой подругой Светланой и сообщила о том, что она находится в городе Хургада (Египет), у нее все хорошо», — сообщают ее подруга Наталья Ломакина на странице «Вконтакте».
В сообщении подруга туристки отмечает, что причины исчезновения Хаметовой ей не известны.
32-летняя туристка из Владивостока Римма Хаметова отправилась в Таиланд по турпутевке с 30 января по 10 февраля. Из поездки она не вернулась, перестала выходить на связь с родственниками и друзьями 3 марта. Отец туристки обратился в полицию и консульские учреждения с заявлением о пропаже дочери. По данным посольства РФ в Бахрейне россиянка из Таиланда прибыла в Бахрейн, а затем отправилась в Египет.