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09:50 (мск), источник: Восток Медиа

Официальный сезон дрифта в Приморье объявляется открытым

На «Примринге» в среду, 2 мая, стартовал новый сезон соревнований по дрифту серии РДС-Восток. Заявку на участие в состязании подали 25 гонщиков. При этом сразу восемь пилотов оказались в числе дебютантов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на пасмурную погоду с переменным дождём, на территорию «Приморского кольца» постепенно пребывает всё больше зрителей. Приморцы, истосковавшиеся за зиму по дрифту, приезжают в Артём из разных районов края. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» уже удалось пообщаться с поклонниками скоростных заездов из Находки, Партизанска и Большого Камня. Большинство из опрошенных респондентов специально выехали пораньше, чтобы застать не только парные заезды, но и увидеть квалификацию. К слову, в этом году организаторы решили разнообразить программу проведением сразу двух этапов соревнования в один день. На данный момент гонщики радуют пока ещё малочисленную зрительскую аудиторию одиночными проектами.

Заявку на участие в первом этапе РДС-Восток подали 25 гонщиков. Помимо приморцев за звание лучшего сегодня сразятся пилоты из Махачкалы, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. Среди любимчиков публики титулованная чета Седых, Константин Горчаков и Константин Авшаров. К разочарованию зрителей в очередной раз не сможет принять участие в приморский этапах опытный пилот из Благовещенска Макар Черныш. Из-за проблем со спонсорами гонщик из Приамурья планирует выступление только в родном городе, а также, по возможности, на D1. Примечательно, что оргкомитет впервые запланировал один из этапов Благовещенске.

Конкуренцию именитым пилотам на первом этапе РДС-Восток составят сразу несколько выходцев из Drift Streets Legal. Подтягивание уровня до «старшей» школы дрифта становится доброй ежегодной традицией. Так, прошлый сезон отметился ярким приходом сразу двух девушек, выступающих на Змеинке. Валерия Маковозова и Екатерина Носовец не только создали конкуренцию мужской части коллектива РДС, но и успели обзавестись целой армией поклонников среди зрителей.

В 11:00 на «Приморском кольце» начался квалификационный отбор, после которого состоится торжественный парад открытия. После 14:00 зрителей ждут парные заезды.

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