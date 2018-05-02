Официальный сезон дрифта в Приморье объявляется открытым
На «Примринге» в среду, 2 мая, стартовал новый сезон соревнований по дрифту серии
На «Примринге» в среду, 2 мая, стартовал новый сезон соревнований по дрифту серии
Несмотря на пасмурную погоду с переменным дождём, на территорию «Приморского кольца» постепенно пребывает всё больше зрителей. Приморцы, истосковавшиеся за зиму по дрифту, приезжают в Артём из разных районов края. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» уже удалось пообщаться с поклонниками скоростных заездов из Находки, Партизанска и Большого Камня. Большинство из опрошенных респондентов специально выехали пораньше, чтобы застать не только парные заезды, но и увидеть квалификацию. К слову, в этом году организаторы решили разнообразить программу проведением сразу двух этапов соревнования в один день. На данный момент гонщики радуют пока ещё малочисленную зрительскую аудиторию одиночными проектами.
Заявку на участие в первом этапе
Конкуренцию именитым пилотам на первом этапе
В 11:00 на «Приморском кольце» начался квалификационный отбор, после которого состоится торжественный парад открытия. После 14:00 зрителей ждут парные заезды.