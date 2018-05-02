Андрей Травников посетил Маевку-2018

Источник: VN.ru

Напомним, фестиваль Маевка — завершающий этап Интернедели, одной из старейших традиций Новосибирского госуниверситета. Она берет свое начало с 1966 года. Интернеделя проходит под лозунгом «Мир в наших руках» и включает в себя различные встречи, семинары, дискуссии, шествия, Интернациональный Арбат, театрализованные представления и многое другое.

1 мая, ближе к 19.00, когда концерт Маевки был в самом разгаре, рядом со сценой появились ректор НГУ Михаил Федорук и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Руководитель региона с улыбкой и нескрываемым интересом смотрел на выступление панк-рок-группы Just So Story.

Первым к студентам, разогретым энергичной музыкой, вышел ректор НГУ Михаил Федорук: «Сегодня мы в 52 раз отмечаем такое событие как Маевка. Она зародилась в Новосибирском государственном университете в далекие 60-ые годы. Приходят и уходят поколения студентов, поколения руководителей, преподавателей, а Маевка, ее традиции по-прежнему живы. Поздравляю вас с праздником мира, молодости и труда! Да здравствует Маевка, да здравствует НГУ!».

Руководитель региона Андрей Травников, выйдя на сцену, где только что выступала панк-рок-группа, сказал: «Глядя на вас, сложно поверить, что Интернеделе и Маевке уже больше 50 лет! Наверное, это молодежное, культурное, музыкальное событие имеет самую большую историю — я ни о чем подобном не знаю ни в России, ни в мире. Очень здорово, что вы верно храните традиции, и эти традиции благодаря вам — современным, креативным, целеустремленным — приобретает новый смысл, соответствующий современным дням. Этот проект был придуман студентами Новосибирского госуниверситета, и сегодня Интернеделя — символ Академгородка. Я хочу пожелать, чтобы всегда костер Маевки объединял поколения студентов НГУ, чтобы НГУ был вечным, Маевка была вечной».

В день Маевки внутренний двор нового корпуса НГУ становится интернациональным Арбатом, где участники разбивают десятки палаток с флагами разных стран мира. Любой желающий может приобщиться к другой культуре, участвуя в конкурсах, в которых организаторы награждают призами — национальными сладостями, напитками и горячими блюдами. Помимо этого, представители каждой культуры привлекали посетителей танцами и яркими национальными костюмами.

Панк-рок-группа Just So Story выступила для гостей «Маевки», в том числе и для Андрея Травникова. Фото Михаила Фокина.

Рок-концерт продолжался, а врио губернатора Андрей Травников оживленно общался со студентами. Затем он поделился своими впечатлениями о Маевке с журналистами федеральных и региональных СМИ: «Я сегодня с огромным удовольствием принимаю участие в Маевке. Знаю, что сегодня вечером еще будет самое главное событие, кульминация — костер Маевки.

Также журналисты спросили Андрея Травникова, чувствует ли он разницу в музыке, которая была популярной в годы его студенчества, по сравнению с тем, что он услышал сейчас. «Безусловно, разница есть, но музыкой мы тоже увлекались, и примерно такого же стиля — в конце 80-х, начале 90-х тяжелый рок тоже был очень популярен, русский рок — рок Ленинградского рок-клуба. Но чтобы студенты абсолютно легально организовывали подобные рок-фестивали — такого в наши годы не было», — заметил врио губернатора.