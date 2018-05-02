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07:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Автор лучшего романа на казахском языке получит 1 млн тенге

В Казахстане стартовал литературный конкурс «Алтын калам», передает kstnews.kz.

Как поясняют организаторы, цель конкурса — поддержка и развитие казахской литературы.

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Плюс такого литературного состязания в том, что читатель может ознакомиться с произведением даже не зная, кто его автор. Это способствует справедливой и объективной оценке произведения.

Голосование на сайте будет идти по нескольким номинациям: «Лучшая поэзия года», «Лучшая проза года», «Дарабоз» — лучшая детская и подростковая литература года, «Лучшая сатира на приз имени Есенжола Домбай», «Лучшая фантастика и детектив», «Лучший киносценарий и драматургия», «За вклад в развитие литературы», «Лучший роман на казахском языке имени Есенкула Маманова».

В этом году, а конкурс проходит с 2009-го, Гран-при в размере 1 млн тенге будут удостоены победители в номинациях «Лучший роман на казахском языке» и «Дарабоз». Свои литературные произведения можно присылать на адрес оргкомитета adebiet2014@gmail.com или заполнить заявку на сайте конкурса www.akalam.kz. Прием работ продлится до 15 сентября.

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