Автор лучшего романа на казахском языке получит 1 млн тенге
В Казахстане стартовал литературный конкурс «Алтын калам», передает kstnews.kz.
В Казахстане стартовал литературный конкурс «Алтын калам», передает kstnews.kz.
Как поясняют организаторы, цель конкурса — поддержка и развитие казахской литературы.
Плюс такого литературного состязания в том, что читатель может ознакомиться с произведением даже не зная, кто его автор. Это способствует справедливой и объективной оценке произведения.
Голосование на сайте будет идти по нескольким номинациям: «Лучшая поэзия года», «Лучшая проза года», «Дарабоз» — лучшая детская и подростковая литература года, «Лучшая сатира на приз имени Есенжола Домбай», «Лучшая фантастика и детектив», «Лучший киносценарий и драматургия», «За вклад в развитие литературы», «Лучший роман на казахском языке имени Есенкула Маманова».
В этом году, а конкурс проходит с 2009-го,