Автор лучшего романа на казахском языке получит 1 млн тенге

Как поясняют организаторы, цель конкурса — поддержка и развитие казахской литературы.

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Плюс такого литературного состязания в том, что читатель может ознакомиться с произведением даже не зная, кто его автор. Это способствует справедливой и объективной оценке произведения.

Голосование на сайте будет идти по нескольким номинациям: «Лучшая поэзия года», «Лучшая проза года», «Дарабоз» — лучшая детская и подростковая литература года, «Лучшая сатира на приз имени Есенжола Домбай», «Лучшая фантастика и детектив», «Лучший киносценарий и драматургия», «За вклад в развитие литературы», «Лучший роман на казахском языке имени Есенкула Маманова».