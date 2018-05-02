В мусорке аэропорта нашли золото на 330 тыс. долларов

В мусорном контейнере мужчина нашел семь обернутых в газетную бумагу золотых слитков весом по килограмму. Общая стоимость находки — около 330 тыс. долларов, сообщает koreatimes.co.kr.



Хозяин слитков до сих пор не нашелся. Если он продолжит молчать в течение полугода, уборщик сможет присвоить золото согласно местному законодательству. Даже если владелец слитков обнаружится, уборщик сможет претендовать на долю находки в размере от 5% до 20%..



Однако если золото добыто незаконным путем или на преступные деньги, автору находки ничего не светит.