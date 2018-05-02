В Беларуси начинается регистрация на ЦТ

Источник: БЕЛТА

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация для участия в основном этапе ЦТ начинается в Беларуси 2 мая и продлится по 1 июня, сообщает БЕЛТА.

Читайте также Абитуриенты смогут регистрироваться на ЦТ со 2 мая по 1 июня

Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк рассказал корреспонденту БЕЛТА о нюансах предстоящего мероприятия. «Для регистрации абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Беларуси, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ в размере 0,1 базовой величины (базовая величина сейчас составляет Br24,5) за один учебный предмет. В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности», — проинформировал он.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ разрешается не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний. «График проведения централизованного тестирования определен постановлением Министерства образования от 25 января 2018 года № 5. Согласно документу, ЦТ начнется 12 июня с испытаний по белорусскому языку, 14 июня пройдут тесты по русскому языку, 16 июня — по обществоведению, 18 июня — по математике, 20 июня — по биологии, 22 июня — по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 24 июня — по химии, 26 июня — по физике, 28 июня — по истории Беларуси, 30 июня — по географии. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории (новейшее время). Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни — 11.00», — отметил Юрий Миксюк.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Резервное тестирование по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) пройдет 6 и 10 июля. Испытания по белорусскому и русскому языкам проведут 6 и 8 июля.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля. Информация о пунктах регистрации ЦТ представлена на сайте Республиканского института контроля знаний.