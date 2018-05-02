В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ разрешается не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ разрешается не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний.
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация для участия в основном этапе ЦТ начинается в Беларуси 2 мая и продлится по 1 июня, сообщает БЕЛТА.
Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк рассказал корреспонденту БЕЛТА о нюансах предстоящего мероприятия. «Для регистрации абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Беларуси, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ в размере 0,1 базовой величины (базовая величина сейчас составляет Br24,5) за один учебный предмет. В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности», — проинформировал он.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ разрешается не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний. «График проведения централизованного тестирования определен постановлением Министерства образования от 25 января 2018 года № 5. Согласно документу, ЦТ начнется 12 июня с испытаний по белорусскому языку, 14 июня пройдут тесты по русскому языку, 16 июня — по обществоведению, 18 июня — по математике, 20 июня — по биологии, 22 июня — по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 24 июня — по химии, 26 июня — по физике, 28 июня — по истории Беларуси, 30 июня — по географии. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории (новейшее время). Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни — 11.00», — отметил Юрий Миксюк.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Резервное тестирование по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) пройдет 6 и 10 июля. Испытания по белорусскому и русскому языкам проведут 6 и 8 июля.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля. Информация о пунктах регистрации ЦТ представлена на сайте Республиканского института контроля знаний.
В Беларуси завершается третий этап репетиционного тестирования. До 15 мая репетиционное бланочное и компьютерное тестирование будет проводиться только на базе Республиканского института контроля знаний.