Калия прокомментировала выходку блогера Огуза Догана

«Глянула хозяйка в окно. Видит — новая соседка белье постирала, да развешивает сушиться. Но, видать, плохо выстирала — на белом белье хорошо видны грязные пятна. Кричит своему мужу: — Иди погляди! Какая неряшливая у нас соседка. Белье стирать не умеет! Между делом и подружкам своим рассказала, мол, какая у меня новая соседка появилась. Да вот белье стирать не умеет. Прошло время. Снова видит хозяйка, как ее соседка белье развешивает. И снова с пятнами. Снова пошла она судачить с подругами. А тем и самим захотелось посмотреть на это. Пришли во двор. Смотрят на белье. Но оно — белоснежное, никаких пятен. Тогда одна женщина и говорит: — Прежде чем обсуждать чужое белье, пошла бы ты, да помыла свои окна. Глянь, какие они у тебя грязные», — написала Калия.