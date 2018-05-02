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07:49 (мск), источник: Nur.kz

Калия прокомментировала выходку блогера Огуза Догана

В свете произошедшего скандала с Огузом Доганом, который требовал сотрудницу банка говорить с ним на казахском языке, певица Калия опубликовала пост на своей странице в Instagram. В качестве сравнения знаменитость привела притчу.

Источник: Nur.kz

Певица Калия опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором выразила свое мнение касательно поступка блогера Огуза Догана, требовавшего говорить с ним на казахском языке, передает NUR.KZ.

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В свете произошедшего инцидента со скандально известным блогером Огузом Доганом, который требовал сотрудницу банка говорить с ним на казахском языке, певица Калия опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Для наглядности знаменитость привела лаконичную притчу об осуждении.

«Навеяно всей это шумихой вокруг одного карателя тех, кто говорит с ним не на том языке, что он хочет услышать», — начала свой пост певица.

«Глянула хозяйка в окно. Видит — новая соседка белье постирала, да развешивает сушиться. Но, видать, плохо выстирала — на белом белье хорошо видны грязные пятна. Кричит своему мужу: — Иди погляди! Какая неряшливая у нас соседка. Белье стирать не умеет! Между делом и подружкам своим рассказала, мол, какая у меня новая соседка появилась. Да вот белье стирать не умеет. Прошло время. Снова видит хозяйка, как ее соседка белье развешивает. И снова с пятнами. Снова пошла она судачить с подругами. А тем и самим захотелось посмотреть на это. Пришли во двор. Смотрят на белье. Но оно — белоснежное, никаких пятен. Тогда одна женщина и говорит: — Прежде чем обсуждать чужое белье, пошла бы ты, да помыла свои окна. Глянь, какие они у тебя грязные», — написала Калия.

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Таким постом Калия выразила свое отношение касательно нашумевшего поступка Огуза Догана. К слову, многие казахстанцы осудили выходку скандального блогера, который ранее устраивал разборку на борту самолета Air Astana с аналогичными претензиями. Некоторые сошлись во мнении, что таким образом мужчина пытается привлечь внимание к своей персоне.

Напомним, казахстанцев возмутил блогер, требующий говорить с ним только на казахском.

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