В Перми заработал светомузыкальный фонтан у Театра-Театра

Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 мая на эспланаде в Перми забили струи светомузыкального фонтана.

Теперь до осени фонтан будет «давать» по три вечерних представления в выходные и праздничные дни.

— В эти дни светомузыкальные концерты будут начинаться в 20.45, 21.45 и 22.45 по местному времени, — сообщили в муниципальном предприятии «Пермблагоустройство». — А вот график «выступлений» фонтана по будням мы сообщим позднее. Репертуар фонтана в этом сезоне пополнился пятью новыми композициями. Пермяки и гости города услышат в сопровождении фонтана сочинения Чайковского, российского композитора Игоря Крутого, немецкого скрипача-виртуоза Дэвида Гарретта и американской рок-руппы Nirvana.

Таким образом, в Перми уже работают три фонтана: ранее забили струи фонтана «Одуванчик» в кампусе классического университета и фонтана в сквере имени Дзержинского.