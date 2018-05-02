У села Костешты археологи обнаружили пять могил начала XIV века

«Мы склонны считать, что сначала был некрополь. А потом на этом месте был основан средневековый город. Очевидно, что они не могли существовать одновременно», — сказал директор Национального агентства археологии Влад Ворник.



Специалисты предполагают, что артефакты, найденные в могилах, датируются началом 14-го века.



«В нашем случае речь идёт о сосудах, которые клали в могилы или на них. То есть, их положили либо рядом с усопшим, либо в изголовье могилы», — сказал археолог Ион Чобану.



Недалеко, как считают археологи, была яма с запасами еды. Здесь нашли многочисленные фрагменты посуды и кости животных.



«Фрагмент сосуда, сделанного на гончарном круге. Здесь видны следы от пальцев гончара. Наверное, это был кувшин», — сказал директор Национального агентства археологии Влад Ворник.



Пока археологи обнаружили пять могил. В одной из них был похоронен ребенок.