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09:54 (мск), источник: Publika.md

У села Костешты археологи обнаружили пять могил начала XIV века

В Яловенском районе сделали еще одну археологическую находку. Недалеко от места, где располагалось поселение 14-го века, обнаружили еще более древний некрополь.

Источник: Publika.md

Раскопки у села Костешты возобновили в этом году, когда в результате эрозии почвы был обнаружен человеческий череп. Антропологи должны выяснить, мужской он или женский, и в каком возрасте умер этот человек.

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Археологи уверены — на этом месте люди жили в разное время.

«Мы склонны считать, что сначала был некрополь. А потом на этом месте был основан средневековый город. Очевидно, что они не могли существовать одновременно», — сказал директор Национального агентства археологии Влад Ворник.

Специалисты предполагают, что артефакты, найденные в могилах, датируются началом 14-го века.

«В нашем случае речь идёт о сосудах, которые клали в могилы или на них. То есть, их положили либо рядом с усопшим, либо в изголовье могилы», — сказал археолог Ион Чобану.

Недалеко, как считают археологи, была яма с запасами еды. Здесь нашли многочисленные фрагменты посуды и кости животных.

«Фрагмент сосуда, сделанного на гончарном круге. Здесь видны следы от пальцев гончара. Наверное, это был кувшин», — сказал директор Национального агентства археологии Влад Ворник.

Пока археологи обнаружили пять могил. В одной из них был похоронен ребенок.

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