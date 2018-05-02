Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Монологи московских школьников, отправившихся покорять Северный полюс
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Вместо солистов группы АBBA на сцену «выйдут» их двойники
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
10:00 (мск), источник: Publika.md

Тысячи человек посетили Кишинёвский зоопарк в первые дни его открытия после ремонта

Тысячи человек посетили Кишинёвский зоопарк в первые дни его открытия после ремонта. Многие пришли посмотреть на крокодила. К кассе выстроились целые очереди.

Источник: Publika.md

«Мы не часто сюда приходим. В прошлый раз было меньше народу. Но это естественно, тут сделали ремонт, есть новые животные.»

«По правде сказать, в какой-то момент мы хотели вернуться домой, но сейчас не жалеем, оно того стоило.».

Читайте также
На Рышкановке появился пешеходный переход со светящейся разметкой

«Сейчас все выглядит намного лучше, чем четыре года назад.»

«Видно, что средства вкладываются в развитие зоопарка.»

По словам кассиров, до обеда вторника они продали билетов более чем на 50 тысяч леев.

По словам администрации зоосада, последний раз такой наплыв посетителей регистрировали несколько лет назад. Тогда за один день доходы от продажи билетов достигли ста тысяч леев.

«Знаю, что некоторые люди, пришедшие с маленькими детьми, вынуждены были вернуться домой из-за слишком больших очередей.»

В ближайшее время посетителям представят ещё и анаконду. Сейчас из-за нехватки свободных площадей её содержат в закрытом террариуме.

В середине апреля зоопарк закрыли на ремонт. Его сделали впервые за последние 15 лет. Там обновили парадную лестницу, тротуары, а также вольеры для животных. Обошлись работы почти в два миллиона леев.

Теперь в планах у администрации зоосада расширение территории на 14 гектаров. На них оборудуют детскую площадку и вольеры для новых экзотических животных. Общая стоимость проекта достигает пяти миллионов евро.

Все новости региона
Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов в парламент
Все входы в здание Минюста Армении в Ереване перекрыты
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь