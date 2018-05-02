В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
Публичный реестр с данными о том, у какого нотариуса открыто наследственное дело, заработал в России. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата (ФНП).
Публичный реестр с данными о том, у какого нотариуса открыто наследственное дело, заработал в России. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата (ФНП).
Для поиска наследственного дела необходимо ввести ФИО наследодателя и — если известны — даты его рождения и смерти. Если дело открыто, система выдаст ФИО нотариуса, который им занимается, и адрес его нотариальной конторы.
Цель сервиса, запущенного на сайте Федеральной нотариальной палаты — сэкономить время для получения информации о наследственных делах.
Внедрение электронных технологий в работу нотариусов позволило значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, а также усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации.
В нотариальной палате отмечают, что