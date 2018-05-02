В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел

Источник: Reuters

Онлайн-поиск наследственных дел использует данные Единой информационной системы нотариата, работающей с 2014 года.

Для поиска наследственного дела необходимо ввести ФИО наследодателя и — если известны — даты его рождения и смерти. Если дело открыто, система выдаст ФИО нотариуса, который им занимается, и адрес его нотариальной конторы.

Цель сервиса, запущенного на сайте Федеральной нотариальной палаты — сэкономить время для получения информации о наследственных делах.

Внедрение электронных технологий в работу нотариусов позволило значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, а также усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации. Константин Корсик. президент ФНП

В нотариальной палате отмечают, что онлайн-поиск открытых наследственных дел будет востребован гражданами, судами, банками и другими организациями.