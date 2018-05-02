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07:53 (мск), источник: Известия

В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел

Публичный реестр с данными о том, у какого нотариуса открыто наследственное дело, заработал в России. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата (ФНП).

Источник: Reuters

Онлайн-поиск наследственных дел использует данные Единой информационной системы нотариата, работающей с 2014 года.

Для поиска наследственного дела необходимо ввести ФИО наследодателя и — если известны — даты его рождения и смерти. Если дело открыто, система выдаст ФИО нотариуса, который им занимается, и адрес его нотариальной конторы.

Цель сервиса, запущенного на сайте Федеральной нотариальной палаты — сэкономить время для получения информации о наследственных делах.

Внедрение электронных технологий в работу нотариусов позволило значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, а также усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации.
Константин Корсик.
президент ФНП

В нотариальной палате отмечают, что онлайн-поиск открытых наследственных дел будет востребован гражданами, судами, банками и другими организациями.

Справка
Как перейти на онлайн-кассу?

В России вступила в силу новая редакция Федерального закона № 54 «О применении контрольно-кассовой техники». В 2018 году онлайн-кассы должны появиться у большинства предпринимателей. Разбираемся, как и когда переходить на новый тип касс, и как сделать правильный выбор.

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