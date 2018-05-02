Привет, весенняя жара: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 мая

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается солнечная погода, без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

В этот день почитают память Ивана-воина, известного своим даром находить и наказывать воров. Если у человека что-то пропадало именно 2 мая, то в этот день он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Воину, после чего им открывалась истина о том, кто именно является вором.