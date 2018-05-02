Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
09:57 (мск), источник: Sputnik.md

Привет, весенняя жара: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 мая

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается солнечная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 42% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается солнечная погода, без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

Читайте также
В Молдове открылся сезон прыжков с парашютом

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2−3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 3 и 4 мая — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +26+29 градусов.

Народные приметы и традиции.

В этот день почитают память Ивана-воина, известного своим даром находить и наказывать воров. Если у человека что-то пропадало именно 2 мая, то в этот день он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Воину, после чего им открывалась истина о том, кто именно является вором.

В Институте геологии и сейсмологии назвали самые сильные землетрясения>>>.

Кроме того, отмечают день Ивана Ветхопещерника. 2 мая существовала традиция выносить в поле холсты и просить Весну о хорошем урожае. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы.

Все новости региона
 Как девушка из Кишинева стала звездой в США
В Молдове будут отбирать водительские права: по какой причине
Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов в парламент
Все входы в здание Минюста Армении в Ереване перекрыты
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь