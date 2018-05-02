Несколько тысяч ветеранов прошли диспансеризацию в Хабаровском крае

В Хабаровском крае идет плановая диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны. Обследования прошли 4300 человек из 5943, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Во время диспансеризации медики уже осмотрели всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны, их в крае — 619 человек. Всего же врачей посетили 72% ветеранов, в их числе — жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей, вдовы ветеранов.

«По итогам обследований организуется дальнейшее медицинское наблюдение в поликлинике по месту жительства. Дополнительно проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, ветеранам с ограниченными возможностями передвижения медпомощь оказывают на дому. Так, в этом году осмотрено на дому 1605 ветеранов. Стационар на дому организован для 274 человек», — рассказала главный специалист отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Ирина Ташлыцкая.

В Хабаровском крае ветераны не только обязательно проходят диспансеризацию, но и получают другую помощь. В частности, с начала года 25 ветеранов и вдов воспользовались возможностью льготного зубопротезирования. 70 людям выдали средства реабилитации. Всего адресную помощь оказали 2 198 ветеранам.