Несколько тысяч ветеранов прошли диспансеризацию в Хабаровском крае
После обследования пожилые люди получают медпомощь в поликлиниках и на дому.
После обследования пожилые люди получают медпомощь в поликлиниках и на дому.
В Хабаровском крае идет плановая диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны. Обследования прошли 4300 человек из 5943, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Во время диспансеризации медики уже осмотрели всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны, их в крае — 619 человек. Всего же врачей посетили 72% ветеранов, в их числе — жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей, вдовы ветеранов.
«По итогам обследований организуется дальнейшее медицинское наблюдение в поликлинике по месту жительства. Дополнительно проводятся
«Формой социального патронажа в регионе охвачены 2399 ветеранов. Работники соцподдержки регулярно навещают пожилых людей, помогают им решать бытовые проблемы. На сегодняшний день социальные услуги на дому получают 732 ветерана и 228 вдов участников войны, услуги сиделки получают 28 человек», — отметила начальник отдела по проблемам ветеранов и пожилых людей министерства соцзащиты края Ольга Тимашева.