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11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

На майские праздники в Красноярске открыли… купальный сезон

И это не «моржи»!

Трое подростков с разбегу бросаются в «прудик» на острове Татышев. У Октябрьского моста в Красноярске. Для начала мая зрелище, прямо скажем, шокирующее.

Озерцо только освободилось ото льда. Но, понятное дело, не прогрелось. И тут сразу — купальщики. Такую картину можно было наблюдать 30 апреля.

Несколько мальчишек заскакивают в воду в одних трусах, плещутся, а потом бегут обратно. На пляж, где как раз выставлен знак «Купание запрещено!».

Туда, где глубже, школьники не лезли. Развлекались на мелководье. Кстати, на глазах у загорающих взрослых (в этот момент на берегу расположились несколько компаний). Но никто не сказал детям ни слова.

Те второпях обтирались собственной одеждой, грелись на солнце, смеялись. А после в воду запрыгивали другие. Такое вот открытие сезона.

Между тем, напомним, даже летом, когда позволяет погода, купаться здесь опасно. Недаром пляжи острова Татышев — на особом контроле у МЧС. Рискующие зайти тут в воду, могут подхватить гепатит А или кишечную инфекцию, предупреждает Роспотребнадзор.

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