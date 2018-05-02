На майские праздники в Красноярске открыли… купальный сезон

Трое подростков с разбегу бросаются в «прудик» на острове Татышев. У Октябрьского моста в Красноярске. Для начала мая зрелище, прямо скажем, шокирующее.

Озерцо только освободилось ото льда. Но, понятное дело, не прогрелось. И тут сразу — купальщики. Такую картину можно было наблюдать 30 апреля.

Несколько мальчишек заскакивают в воду в одних трусах, плещутся, а потом бегут обратно. На пляж, где как раз выставлен знак «Купание запрещено!».

Туда, где глубже, школьники не лезли. Развлекались на мелководье. Кстати, на глазах у загорающих взрослых (в этот момент на берегу расположились несколько компаний). Но никто не сказал детям ни слова.

Те второпях обтирались собственной одеждой, грелись на солнце, смеялись. А после в воду запрыгивали другие. Такое вот открытие сезона.