На майские праздники в Красноярске открыли… купальный сезон
И это не «моржи»!
И это не «моржи»!
Трое подростков с разбегу бросаются в «прудик» на острове Татышев. У Октябрьского моста в Красноярске. Для начала мая зрелище, прямо скажем, шокирующее.
Озерцо только освободилось ото льда. Но, понятное дело, не прогрелось. И тут сразу — купальщики. Такую картину можно было наблюдать 30 апреля.
Несколько мальчишек заскакивают в воду в одних трусах, плещутся, а потом бегут обратно. На пляж, где как раз выставлен знак «Купание запрещено!».
Те второпях обтирались собственной одеждой, грелись на солнце, смеялись. А после в воду запрыгивали другие. Такое вот открытие сезона.
Между тем, напомним, даже летом, когда позволяет погода, купаться здесь опасно. Недаром пляжи острова Татышев — на особом контроле у МЧС. Рискующие зайти тут в воду, могут подхватить гепатит А или кишечную инфекцию, предупреждает Роспотребнадзор.