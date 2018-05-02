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09:39 (мск), источник: Восток Медиа

Врио губернатора Андрей Тарасенко поздравил ФК «Луч-Энергия» с 60-летием

Футбольный клуб «Луч-Энергия» отмечает 2 мая дату основания. В этом году владивостокской команде исполняется 60 лет. Врио губернатора Андрей Тарасенко поздравил спортсменов с юбилеем.

«Дорогие футболисты, тренеры и сотрудники футбольного клуба “Луч-Энергия”! Поздравляю вас и всех приморских болельщиков с 60-летием со дня создания команды!», — обратился к участникам клуба Андрей Тарасенко.

Он отметил, что в 1958 году 2 мая владивостокцы сыграли свой первый матч в ранге профессиональной команды. Сегодня «Луч-Энергия» остаётся главной футбольной командой Приморья и отстаивает честь края в национальных турнирах.

«За свою историю клуб пережил и успехи, и неудачи, но мы всегда болеем за нашу команду и верим, что у приморского “Луча” впереди ещё много красивых голов! Все ваши победы — наша общая гордость! Вы ориентир для юных футболистов края, которые в будущем станут достойной сменой нашему “Лучу”. Играйте уверенно, и всегда можете рассчитывать на нашу преданность и поддержку!», — отметил в поздравлении Андрей Тарасенко.

Врио губернатора пожелал футболистам отличной командной игры и сокрушительных побед, а поклонникам — ярких и красивых матчей.

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