Врио губернатора Андрей Тарасенко поздравил ФК «Луч-Энергия» с 60-летием

Он отметил, что в 1958 году 2 мая владивостокцы сыграли свой первый матч в ранге профессиональной команды. Сегодня «Луч-Энергия» остаётся главной футбольной командой Приморья и отстаивает честь края в национальных турнирах.

«За свою историю клуб пережил и успехи, и неудачи, но мы всегда болеем за нашу команду и верим, что у приморского “Луча” впереди ещё много красивых голов! Все ваши победы — наша общая гордость! Вы ориентир для юных футболистов края, которые в будущем станут достойной сменой нашему “Лучу”. Играйте уверенно, и всегда можете рассчитывать на нашу преданность и поддержку!», — отметил в поздравлении Андрей Тарасенко.