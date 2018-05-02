Девять видов праздничного салюта увидят ростовчане в День Победы
Празднование Дня Победы в
Празднование Дня Победы в
9 Мая артиллеристы ЮВО за 15 минут сделают 30 залпов. Ростовчане увидят девять видов праздничных фейерверков: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3» и «Вега-1, 2, 4» различных модификаций.
Салюты будут разрываться на высоте 250−300 метров и раскрасят небо донской столицы в семь цветов: серебристый,
При проведении салютов будут задействованы орудия различных типов: гаубицы, дивизионные пушки, салютные пусковые установки и фейерверочные комплексы.
Как ранее писал «АиФ-Ростов», 9 мая 2018 года на Театральной площади донской столицы пройдет военный парад, состоится шествие «Бессмертного полка», а на набережной — показ боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота.