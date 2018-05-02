Девять видов праздничного салюта увидят ростовчане в День Победы

9 Мая артиллеристы ЮВО за 15 минут сделают 30 залпов. Ростовчане увидят девять видов праздничных фейерверков: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3» и «Вега-1, 2, 4» различных модификаций.

Салюты будут разрываться на высоте 250−300 метров и раскрасят небо донской столицы в семь цветов: серебристый, зелено-красный, зелено-белый, красно-белый, синий, голубой и жёлтый.

При проведении салютов будут задействованы орудия различных типов: гаубицы, дивизионные пушки, салютные пусковые установки и фейерверочные комплексы.