У солистов группы Naviband родился сын
Мальчик родился 1 мая, его назвали Матвей. Артисты поблагодарили всех за поддержку.
Мальчик родился 1 мая, его назвали Матвей. Артисты поблагодарили всех за поддержку.
Солисты группы Naviband Артем Лукьяненко и Ксения Жук стали родителями. О рождении сына они сообщили поклонникам в Instagram.
Мальчик родился 1 мая, его назвали Матвей. Артисты поблагодарили всех за поддержку.
Напомним, что группа Naviband представляла нашу страну в прошлом году на Евровидении, где заняла 17-е место.