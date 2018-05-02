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09:05 (мск), источник: БЕЛТА

У солистов группы Naviband родился сын

Мальчик родился 1 мая, его назвали Матвей. Артисты поблагодарили всех за поддержку.

Источник: БЕЛТА

Солисты группы Naviband Артем Лукьяненко и Ксения Жук стали родителями. О рождении сына они сообщили поклонникам в Instagram.

Мальчик родился 1 мая, его назвали Матвей. Артисты поблагодарили всех за поддержку.

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Напомним, что группа Naviband представляла нашу страну в прошлом году на Евровидении, где заняла 17-е место.

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