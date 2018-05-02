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09:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске 1 мая побит температурный рекорд

В Минске в первый день мая был побит температурный рекорд, который держался с 1977 года.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

По информации синоптиков, 1 мая в столице воздух прогрелся до плюс 27,4 — это на 0,7 градуса теплее предыдущего рекорда, установленного 1 мая 1977 года, когда в Минске термометры показали 26,7 градуса.

Сегодня в Беларуси сохранится теплая погода. Осадки ожидаются по югу республики — там пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем по стране от +19 до +25, а на юго-востоке сегодня будет до 29 тепла.

В Минске сегодня осадков не ожидается, в течение дня +22/+24°С.

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