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09:16 (мск), источник: БЕЛТА

Главная интрига конкурса «Мисс Беларусь-2018» разрешится 4 мая

Всего более 700 девушек участвовали в кастингах конкурса «Мисс Беларусь», но только 30 из них стали финалистками. Телеверсию шоу 4 мая телеканал ОНТ покажет в 21:00.

Источник: БЕЛТА

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная интрига национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» разрешится 4 мая: в Минске на сцене Дворца спорта назовут имя самой красивой девушки Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

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Всего более 700 девушек участвовали в кастингах конкурса «Мисс Беларусь», но только 30 из них стали финалистками. Телеверсию шоу 4 мая телеканал ОНТ покажет в 21:00.

Специальными гостями станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Ведущими грандиозного шоу будут актер Дмитрий Мухин и певица Анна Шаркунова. На бекстейдже и в зале будет работать актер Максим Сокол.

И еще один сюрприз: организаторы решили разнообразить классическое дефиле хореографическими постановками. Зрители увидят двухчасовое представление, где сойдутся четыре стихии — вода, земля, огонь и воздух. Все костюмы и музыкальные номера будут выдержаны в духе той или иной стихии. Причем стихии символизируют не только природу, но и характеры белорусских красавиц. Воздух — легкость, открытость, любовь к искусству. Земля — связь с корнями, традиции. Огонь — интеллект, активный образ жизни, спорт. Вода — мягкость и нежность. Обладательницей титула «Мисс Беларусь» станет участница, в которой гармонично сочетаются все четыре стихии.

Зрители увидят четыре дефиле. Первое — визитка. Во время ее важно красиво презентовать себя не только зрителям в зале, но и телеаудитории. Второе — выход в национальных костюмах. Впервые в истории конкурса во время этого выхода введут элемент хореографии: участницам предстоит выполнить фрагменты национального танца: водить хоровод на большом каблуке, сделать традиционный белорусский поклон. С третьим выходом, дефиле в купальниках, тоже не все просто. Оно будет посвящено предстоящим II Европейским играм и станет олицетворением стихии огня. Четвертый выход — в вечерних платьях. Его удостоятся 10 девушек.

В шоу также обыграют тему Года малой родины. Кроме того, на сцене Дворца спорта состоится премьера сразу нескольких музыкальных композиций. Специально для «Мисс Беларусь» Евгений Олейник написал песню «Беларускiя прыгажунi», которая прозвучит в исполнении Дениса Вершенко и Андрея Колосова в сопровождении музыкальной капеллы «Сонорус».

Автором второй композиции стал Леонид Ширин. Песня «Болеем за своих» посвящена предстоящим II Европейским играм. Ее исполнит мужской квартет (Иван Вабищевич, Тео (Юрий Ващук), UZARI и Александр Патлис) под аккомпанемент хора «Благовест» Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Во время финала станут известны имена обладательниц титулов «Мисс Беларусь-2018», «Первая вице-Мисс Беларусь-2018», «Вторая вице-Мисс Беларусь-2018», «Мисс фото», «Мисс топ-модель», «Мисс дружба» (выбирают сами участницы), «Мисс зрительских симпатий» (голосование проходит на сайте телеканала ОНТ), «Мисс Oriflame» (номинация, учрежденная партнером конкурса).

Победительница, помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты, получит крупный денежный приз (500 базовых) и внедорожник Geely Atlas. Солидные денежные призы получат и обладательницы титулов «Первая вице-мисс» и «Вторая вице-мисс» (кроме того, «вице-мисс» представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational). Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены и для обладательниц других номинаций.

Конкурс «Мисс Беларусь» проводится с 1998 года с периодичностью раз в 2 года. Первой обладательницей титула стала студентка Гродненского педагогического университета Светлана Крук. Предыдущий конкурс в 2016 году выиграла минчанка Полина Бородачева. Нынешнее шоу проводится уже в 11-й раз. Организаторами национального конкурса красоты выступают телеканал ОНТ, Национальная школа красоты и Министерство культуры Беларуси.

Генеральный спонсор конкурса — Банк развития Республики Беларусь. Официальные партнеры проекта — ЗАО «БЕЛДЖИ», ООО «Орифлэйм», СООО «Конте Спа», ЗАО «Милавица», гомельское ПО «Кристалл». При поддержке МАЗ, Robinson Club и Papilio.

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