В Прикамье на пляжах запретят продажу спиртного и напитков в стеклянной таре
Прикамцы тонут в пьяном виде и режут ноги бутылочными осколками.
Прикамцы тонут в пьяном виде и режут ноги бутылочными осколками.
На состоявшемся в Перми заседании краевой комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решили ввести «сухой закон» на пермских пляжах. Продажа и распитие спиртного на них будет запрещена.
Более того, запретят также торговлю напитками в стеклянных бутылках — слишком часто посетители пермских пляжей страдают от травм
В комиссии пообещали, что этим летом в Прикамье откроется 18 пляжей 0 на один больше, чем в прошлом году: в Кудымкаре восстановят пляж, пострадавший ранее