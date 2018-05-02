В Прикамье на пляжах запретят продажу спиртного и напитков в стеклянной таре

Источник: Комсомольская правда

На состоявшемся в Перми заседании краевой комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решили ввести «сухой закон» на пермских пляжах. Продажа и распитие спиртного на них будет запрещена.

Более того, запретят также торговлю напитками в стеклянных бутылках — слишком часто посетители пермских пляжей страдают от травм из-за осколков стекла в песке.