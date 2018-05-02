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09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье на пляжах запретят продажу спиртного и напитков в стеклянной таре

Прикамцы тонут в пьяном виде и режут ноги бутылочными осколками.

Источник: Комсомольская правда

На состоявшемся в Перми заседании краевой комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решили ввести «сухой закон» на пермских пляжах. Продажа и распитие спиртного на них будет запрещена.

Более того, запретят также торговлю напитками в стеклянных бутылках — слишком часто посетители пермских пляжей страдают от травм из-за осколков стекла в песке.

В комиссии пообещали, что этим летом в Прикамье откроется 18 пляжей 0 на один больше, чем в прошлом году: в Кудымкаре восстановят пляж, пострадавший ранее из-за спуска плотины местного пруда. На всех официальных пляжах будут работать посты спасателей.

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