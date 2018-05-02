История вещей: о чем расскажет фарфоровый «Продавец яблок»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Mos.ru и Музей Москвы продолжают совместный проект «История вещей». Каждую неделю мы выбираем экспонат из фондов музея, рассказываем о нем и его историческом бэкграунде. Сегодня — это статуэтка «Продавец яблок», созданная в конце XIX века на заводе Гарднера. Легендарная для коллекционеров фарфора марка и прекрасно сохранившаяся ручная роспись — не единственные причины, по которым этот экспонат интересен и сегодня. Он может рассказать многое о московской жизни позапрошлого века.

О рынках

Главный яблочный рынок в середине и второй половине XIX века располагался на Болотной площади. Привозили товар примерно в два часа ночи, а уже к утру все было раскуплено хозяйками из Замоскворечья. Долгое время Болотная площадь, или попросту Болото, представляла собой заливной луг, на котором ничего не строили и лишь иногда проводили народные праздники. Но после устройства обводного канала территорию осушили, грунт стал более устойчивым, а пространство стали использовать как торговое место.

Чего только не предлагали московские рынки! Одни названия торговых рядов можно перечислять и перечислять: иконный, калачный, луковый, чесноковый, ветчинный, завязочный, игольный, пирожный, подошвенный, мыльный, харчевный, дынный… Был даже щепетильный, где продавали галантерейные и парфюмерные товары. А всего торговых рядов было около сотни.

В рыбных — лучшая рыба, а в мясных — куры, гуси, индейки, поросята. Около прилавка хлопочут, расхваливают товар и бесперебойно врут приказчики в засаленных долгополых поддевках и заскорузлых фартуках. Главными покупателями были повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи и кухарки. Владимир Гиляровский об охотном ряде

О продавцах

Иногда продавцы заходили прямо во дворы и распродавали свой товар там. За такой сервис, естественно, просили больше. Встречались и перекупщики, которые скупали товар на рынке и перепродавали его во дворах.

Московские купцы славились находчивостью и чувством юмора. Отличная иллюстрация — игра «Краснить или зеленить». Когда покупатель заходил в лавку и просил, например, серого сукна, торговец с невозмутимым видом доставал рулон красного или зеленого цвета, уверяя, что предлагает то, что просили. Покупатель, недолго думая, уходил от ненормального в другую лавку. Но и там повторялось то же самое: вместо серого торговцы приносили красное или зеленое сукно. Через некоторое время бедолага-покупатель начинал изрядно сомневаться в ясности собственного ума.

Обычай запрашивать и торговаться был искони характеристикой московского торговца. Если вещь стоила рубль, купец непременно запросит за нее десять рублей, смотря по лицу, которое у него покупает. Николай Костомаров о московском купце

О заводе Гарднера

В 1766 году осевший в России шотландский купец Франц Гарднер открыл фабрику в селе Вербильцы (сейчас — Вербилки). Он много ездил в поисках особого сорта глины для своего фарфора. Так называемая глуховская глина, подходящая больше всего, нашлась в Малороссии, на Черниговщине. Бывший шотландский подданный дал весьма амбициозное обещание: завалить Российскую империю фарфоровой посудой собственного производства, чтобы не платить за импортную. И ему это удалось! Гарднер изготовил четыре орденских (Георгиевский, Андреевский, Александровский и Владимирский) сервиза для Екатерины II. Императрица оценила работу и удостоила Гарднера высочайшей аудиенции, а вскоре предпринимателю пожаловали право ставить на его изделиях изображение московского герба.

Уже при потомках Франца Гарднера фабрика была удостоена многих других наград и почестей. В 1829 году она получила золотую медаль на первой промышленной выставке в России, а в 1855-м — особую благодарность императора и почетное право ставить на изделиях изображение государственного двуглавого орла. В Российской империи это был эквивалент знака качества. В 1856 году фарфоровая фабрика Гарднера была удостоена звания поставщика двора Его Императорского Величества. Легендарное производство действует и по сей день под названием «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках».