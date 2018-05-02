В парке Металлургов проржавело ограждение у пруда и провалилась плитка

Источник: Самарская городская дума

Сложная ситуация складывается в парке имени 50-летия Октября. Об этом сообщили в городской думе Самары.

Там покрылось ржавчиной ограждение у пруда, провалилась плитка на большом участке территории, плохо выровнены площадки для лавочек, не укреплены сами лавочки и стоящие рядом урны, нуждаются в опиловке деревья.

Представитель подрядчика пояснил, что по контракту он должен был выполнить только ремонт дорожки вокруг пруда, очистку пруда, капитальный ремонт стелы фонтана, ремонт лебяжьего дома и входной группы со стороны Ташкентского переулка. Это — первый этап реконструкции, другие два только предстоят. Но выполненные работы вызвали вопросы у депутатов.

— То, что мы сегодня увидели, не укладывается в рамки приличий. Вместо того, чтобы порадоваться тому, что сделано, вложенным деньгам, остается только одна боль. Взять, к примеру, ограждение у пруда. Секции установлены неровно, покраска выполнена с нарушениями. Вероятно, следовало бы пригласить специалистов, чтобы они дали оценку выполненным работам, а затем и подрядчику — способен ли он вообще делать качественно, — сказал председатель контрольного комитета Думы Вячеслав Гришин.

Руководитель Департамента физической культуры и спорта Самары Виктор Анисатов пояснил, что многие вопросы следует адресовать МП «Парки Самары», поскольку эта организация является заказчиком работ, и контроль за ними находится в ее зоне ответственности.