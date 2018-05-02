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10:07 (мск), источник: Sputnik

Таджикская певица Шабнам Сурайё поблагодарила Узбекистан за теплый прием

Артистка поделилась впечатлениями от выступления на фольклорном фестивале «Байсун бахори» («Байсунская весна»), который прошел в Узбекистане 28—29 апреля.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Таджикская певица Шабнам Сурайё после выступления на на фольклорном фестивале «Байсун бахори» («Байсунская весна») поблагодарила Узбекистан за гостеприимство.

«Спасибо Узбекистану за теплый прием и гостеприимство. Была очень рада в очередной раз побывать у вас», — написала певица на своей странице в Instagram.

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Певица также посвятила отдельный пост встрече с Юлдуз Усмановой, которая также выступала на фестивале.

«С самой легендой, примадонной Юлдуз Усмановой. Очень хорошо было провести время в компании такого хорошего, мудрого и позитивного человека. Она сама королева», — написала Сурайё.

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На фестивале также выступили, артисты танцевального ансамбля «Лола» и театра-студии «Падида», фольклорные группы и хафизы.

Фестиваль «Байсунская весна» впервые после долгого перерыва провели в 2017 году. В 2001 году Байсунский район внесли в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО за уникальный традиционный уклад жизни. Через год при поддержке организации здесь появился парк «Байсунтог», включающий этнографический музей, фольклорную деревню и гостиницу.

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