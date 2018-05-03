Пекарь по фамилии Пекарь. Влияют ли имена на выбор профессии?

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Шутки шутками, но ученые давно обратили внимание на это явление и даже придумали название для него: номинативный детерминизм.

Случаи странного совпадения между фамилией человека и его профессией исследуются уже довольно давно. В серьезном научном журнале New Scientist этому явлению даже посвящена постоянная колонка.

Некоторые считают это забавной случайностью, в то время как другие приводят неоспоримые доказательства того, что если твоя фамилия Пекарь, то все предопределено.

Номинативный детерминизм — часть более сложной концепции «неявного эготизма» (преувеличенного чувства собственной значимости), которая гласит, что нас привлекают вещи, напоминающие нам о нас самих.

Кого-то тянет связать судьбу с человеком, родившимся в тот же день, а кого-то — переехать в город, чье название созвучно с его именем или фамилией.

Но существуют ли объективные доказательства того, что ваше имя действительно может повлиять на выбор профессии?

Бретт Пелхэм, профессор психологии из колледжа Монтгомери в штате Мэриленд (США), абсолютно в этом убежден.

«Имя определяет многие аспекты вашей жизни», — говорит профессор Пелхэм, который исследует феномен неявного эготизма уже несколько десятилетий. Он уверен, что номинативный детерминизм — не просто стечение обстоятельств.

Ученые давно обсуждают вопрос, влияет ли фамилия человека на выбор профессии, который он делает | Источник: janjf93/CC0

Еще в 2002 году Пелхэм и его тогдашние коллеги Мэтью Миренберг и Джон Джонс опубликовали в журнале «Личность и социальная психология» результаты исследования, посвященного неявному эготизму.

Ученые решили проверить гипотезу о том, что звучание имени человека может влиять на важные жизненные решения, например, выбор карьеры.

Пелхэм и его коллеги установили, что люди с именами Деннис или Дениз (Dennis, Denise звучат похоже на англ. dentist, «зубной врач») чаще становились стоматологами, чем владельцы других имен.

Они также заметили, что мужские имена Джордж или Джеффри (George, Geoffrey звучат похоже на geology, «геология») «непропорционально часто встречаются среди представителей геологической отрасли».

Ортопед Нога и педиатр Ребенок

В семье врачей из Великобритании по фамилии Лимб (англ. «конечность») уже давно задумываются, могла ли их фамилия повлиять на выбор карьеры.

«Меня часто спрашивают, повлияло ли это на решение стать хирургом-ортопедом», — признается доктор Дэвид Лимб, муж Кэтрин Лимб, также врача.

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Когда сыновья, Ричард и Кристофер, поступили в медицинское училище и стали объектом шуток на эту тему, семья решила разобраться с этим вопросом.

В течение нескольких недель они изучали реестр Всеобщего медицинского совета Великобритании и в конце концов обнародовали «не вполне серьезный» отчет с примерами удивительного совпадения фамилий врачей с отраслью медицины, в которой они специализировались, или с медициной в целом.

В статье, которую невозможно читать без смеха, перечислены целые группы красноречивых врачебных фамилий.

Урологи с фамилиями Дик, Кокс, Болл (жаргонные названия различных частей мужских половых органов) или Уотерфолл («водопад»), педиатры по фамилии Бойз («мальчики»), Гэл («девчонка»), Чайлд и Киндер («ребенок») .

Хотя Лимбы и признают, что их исследование не основывается на точном эмпирическом анализе, они выдвинули идею, что красноречивая фамилия действительно могла подтолкнуть как их, так и других к выбору профессии врача.

Если вы врач, и ваша фамилия Лимб, то вам сам бог велел стать ортопедом | Источник: Dr. Manuel González Reyes/CC0

«Мое мнение базируется не на изучении номинативного детерминизма, а на моих собственных размышлениях о собственной судьбе», — говорит Дэвид Лимб.

«Я уверен, что на многие вещи, которые мы делаем, и решения, которые принимаем, очень сильно влияют подсознательные факторы».

Просто мода на имена?

Однако многих других ученых совершенно не убеждают такие исследования или истории из жизни.

Профессор Ури Симонсон из Пенсильванского университета — ярый противник теории неявного эготизма.

В своем исследовании 2011 года он воспроизводит анализ Пелхэма и настаивает, что его результаты были искаженными.

Он отвергает вывод ученого о том, что имя Деннис чаще встречается среди дантистов, чем, например, Уолтер, списывая это на моду на имена.

Что касается геологов Джорджа и Джеффри, этих имен действительно много вообще в науке, а не только в отраслях, чье название начинается с «гео-», написал профессор Симонсон в своем отчете.

Теннис Сандгрен - американский спортсмен, который, как вы уже догадались, играет в теннис | Источник: AP 2018

«Феномен созвучия имен, фамилий и профессий их владельцев — случайность чистой воды и совсем не стоит дальнейшего рассмотрения», — утверждает он.

«Профессиональные» фамилии

Профессора Пелхэма, однако, критика не остудила.

Чтобы выяснить, действительно ли совпадение имен и профессий — это следствие моды на имена, он решил отследить эту закономерность на примере нескольких поколений. Он хотел также узнать, влияет ли на выбор профессии раса человека.

В 2013 году ему открылся настоящий исследовательский клондайк. В интернете выложили данные переписи населения США 1940 года — эта статистическая сокровищница прямо отвечала целям Пелхэма.

Хотя основная статистика становится доступной вскоре после переписи, полные данные с именами, адресами, расовой принадлежностью и т. д. обычно публикуют гораздо позже.

Профессор Пелхэм и его коллега Маурисио Карвальо определили 11 фамилий, в этимологии которых явно прослеживаются названия профессий, и попытались понять, действительно ли мужчины с такими фамилиями более склонны заниматься соответствующей деятельностью.

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Выбор ученых пал на следующие фамилии: Бейкер («пекарь»), Барбер («парикмахер»), Бутчер («мясник»), Батлер («дворецкий»), Карпентер («плотник»), Фармер («фермер»), Формен («бригадир, прораб»), Мейсон («каменщик»), Майнер («шахтер»), Пэйнтер («художник, маляр») и Портер («портье, швейцар»).

В упомянутой выше переписи были также данные об этническом происхождении и уровне образования, что позволило Пелхэму рассмотреть две очень важные контрольные переменные.

«Мы рассмотрели каждую основную мужскую профессию и установили, что соответствующие фамилии в каждой группе заметно преобладали», — объясняет он.

«Чтобы убедиться, что мы не выдаем желаемое за действительное, мы провели аналогичный анализ переписи населения США 1880 года и английской переписи 1911 года», — добавляет он.

Пелхэм и Карвальо опубликовали выводы своего исследования в журнале «Я и идентичность».

Они отметили, что «мужчины на 15,5% чаще работали в профессии, которая отвечала их фамилии, чем предполагала простая случайность».

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Более того, у белых мужчин эта вероятность была на 30% больше.

Данные переписи населения 1880 года показали, что мужчины на 11% чаще работали в отраслях, чье название соответствует их фамилии. Анализ английской переписи тоже показал «значительное» преимущество таковых.

Поскольку названия профессий в фамилиях исторически отражают род занятий наших далеких предков, может быть так, что и фамилия, и специальность просто передаются следующим поколениям по наследству.

Впрочем, Пелхэм считает это маловероятным.

Даже если предположить, что мужчины следуют профессии своих родителей хотя бы в половине случаев, результат все равно был бы не таким заметным. Бретт Пелхэм

Когда неявный эготизм отвергается

Впрочем, далеко не каждый человек склонен к номинативному детерминизму — прежде всего, когда он или она не хотят выпячивать ту или иную часть своей идентичности.

Пелхэм обнаружил, что представители некоторых демографических групп (в частности, расовые меньшинства и женщины в тех обществах, где женщина обычно берет фамилию мужа) с меньшей вероятностью будут иметь профессию, которая совпадает с их фамилией.

Женщины, у которых фамилия соответствовала их профессии, как правило, были постарше, состояли в браке много лет (или были вдовами) и имели преимущественно женские профессии — например, кухарка.

Так, например, в американской переписи 1940 года большинство поваров с фамилией Кук («повар») были именно женщинами. И это несмотря на то, что на рынке труда в то время мужчин было в три раза больше, чем женщин.

Эта тенденция была менее заметной среди чернокожих мужчин, что позволяет предположить: белые мужчины более охотно ассоциировали себя со звучанием своей фамилии, особенно в годы расовой дискриминации, когда этнически окрашенные имена воспринимались в обществе негативно.

«Это угрожает свободе воли»

Ну хорошо, если наши фамилии подталкивают нас к определенным карьерным решениям в жизни, как же быть со свободой воли?

«Это классический способ создания определенных условий — и это не имеет отношения к мистике или духовности, это чистая психология, — считает Пелхэм. — Это угрожает вашей свободе воли. Нет, я не думаю, что мы вообще лишены свободы воли, но бывают моменты, когда мы подсознательно лишаемся ее. И в контексте эволюции это абсолютно объяснимо».