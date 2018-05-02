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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Снова отложили: набережную около «Ладьи» отремонтируют к 20 мая

Сроки сдачи IV очереди набережной перенесли уже в третий раз.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкцию IV очереди набережной завершат до 20 мая. По словам руководителя департамента градостроительства мэрии Самары Елена Бондаренко, сейчас объект ремонтируют в усиленном режиме. Набережную заканчивают 160 рабочих и 27 единиц техники.

— Надеемся, что погода позволит нам закончить в срок, — рассказала Елена Бондаренко. — Самые трудоемкие работы мы выполнили. Теперь специалисты занимаются благоустройством.

Рабочие доделывают лестницы около Софийского собора. Напомним, там 6 мая откроют шестиметровый памятник князю Владимиру. 5 мая собирались открыть и саму набережную, однако сроки в третий раз перенесли. IV очередь начали ремонтировать весной 2017 года.

Обновленная набережная уже вызвала недовольство горожан. Так, самарцы раскритиковали бутовое ограждение около Ладьи.

С 2017 года успели заменить инженерные коммуникации и асфальт, сделали лестничный спуск и амфитеатр, отремонтировали подпорную стенку. До этого сообщалось, что реконструкция завершится 30 апреля. У стелы построили новый фонтан, струя которого бьет на 15 метров.

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