У Молдовы есть все шансы выйти в финал Евровидения
О том, что 12 мая в Лиссабоне группа DoReDoS с композицией «My Lucky Day» может войти в 10-ку лучших, говорят букмекеры, которые составили список
О том, что 12 мая в Лиссабоне группа DoReDoS с композицией «My Lucky Day» может войти в 10-ку лучших, говорят букмекеры, которые составили список
В первом полуфинале, который состоится 8 мая, фаворитами станут Израиль, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Кипр, Бельгия, Австрия, Армения и Финляндия.
Во втором — Молдова, Украина, Россия, Австралия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Дания, Польша и Венгрия Конкурс будет проходить в Лиссабоне .
Представители нескольких