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11:08 (мск), источник: Actualitati.md

У Молдовы есть все шансы выйти в финал Евровидения

О том, что 12 мая в Лиссабоне группа DoReDoS с композицией «My Lucky Day» может войти в 10-ку лучших, говорят букмекеры, которые составили список стран-фаворитов для финала.

Источник: Actualitati.md

В первом полуфинале, который состоится 8 мая, фаворитами станут Израиль, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Кипр, Бельгия, Австрия, Армения и Финляндия.

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Во втором — Молдова, Украина, Россия, Австралия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Дания, Польша и Венгрия Конкурс будет проходить в Лиссабоне .

Представители нескольких стран-участниц уже провели первую репетицию на Лиссабонской сцене. Среди них и участница из России Юлия Самойлова.

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