Над Челябинском снова начнут летать «Су-25»

В Челябинск с авиабазы в Киргизии прилетели штурмовики «Су-25», сообщили в министерстве обороны РФ.

Известно, что учения продлятся не менее четырёх недель. Каждому экипажу в день полагается по четыре вылета.

В Челябинск штурмовики прилетели, так как в Киргизии запрещен тренировочный пуск управляемых ракет и тяжелых бомб весом 250−500 килограммов.