Над Челябинском снова начнут летать «Су-25»
Учения «сушек» продлятся четыре недели.
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Учения «сушек» продлятся четыре недели.
В Челябинск с авиабазы в Киргизии прилетели штурмовики «Су-25», сообщили в министерстве обороны РФ.
Известно, что учения продлятся не менее четырёх недель. Каждому экипажу в день полагается по четыре вылета.
В Челябинск штурмовики прилетели, так как в Киргизии запрещен тренировочный пуск управляемых ракет и тяжелых бомб весом 250−500 килограммов.
Как и в прошлые годы, базироваться «сушки» будут на авиабазе «Шагол».