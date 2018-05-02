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13:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Над Челябинском снова начнут летать «Су-25»

Учения «сушек» продлятся четыре недели.

В Челябинск с авиабазы в Киргизии прилетели штурмовики «Су-25», сообщили в министерстве обороны РФ.

Известно, что учения продлятся не менее четырёх недель. Каждому экипажу в день полагается по четыре вылета.

В Челябинск штурмовики прилетели, так как в Киргизии запрещен тренировочный пуск управляемых ракет и тяжелых бомб весом 250−500 килограммов.

Как и в прошлые годы, базироваться «сушки» будут на авиабазе «Шагол».

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