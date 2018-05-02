На этой неделе Молдову ждут грозовые дожди и +30°C
Синоптики обещают, что на выходных в Молдове будут грозовые дожди, кроме этого ожидается потепление до +30 градусов.
Синоптики обещают, что на выходных в Молдове будут грозовые дожди, кроме этого ожидается потепление до +30 градусов.
Так, 4 мая, на севере страны термометры покажут от +25 до +27, в центральной части республики — до +29, а на юге — от +28 до +30.
В воскресенье, 6 мая ожидается небольшое похолодание. Воздух прогреется до +22 градус по Цельсию.
На выходные метеорологи объявляют дожди по всей стране, в центре и на юге будут сопровождаться грозами.