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10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скончался экс-помощник Президента РТ Тимур Акулов

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В среду, 2 мая, на 66-м году жизни скончался депутат Госдумы 6-го созыва, бывший помощник Президента Республики Татарстан Тимур Акулов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Акулов занимал пост помощника лидера республики с 1991 по 2012 год.

Панихида пройдет 3 мая в 10.00 в театре им. Кариева (ул. Петербургская, д. 55б).

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