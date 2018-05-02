Скончался экс-помощник Президента РТ Тимур Акулов

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В среду, 2 мая, на 66-м году жизни скончался депутат Госдумы 6-го созыва, бывший помощник Президента Республики Татарстан Тимур Акулов, сообщает пресс-служба Президента РТ.