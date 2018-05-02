Скончался экс-помощник Президента РТ Тимур Акулов
(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В среду, 2 мая, на 66-м году жизни скончался депутат Госдумы 6-го созыва, бывший помощник Президента Республики Татарстан Тимур Акулов, сообщает
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(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В среду, 2 мая, на 66-м году жизни скончался депутат Госдумы 6-го созыва, бывший помощник Президента Республики Татарстан Тимур Акулов, сообщает
Акулов занимал пост помощника лидера республики с 1991 по 2012 год.
Панихида пройдет 3 мая в 10.00 в театре им. Кариева (ул. Петербургская, д. 55б).