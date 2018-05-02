Соцсети о погоде в Беларуси: гром, молнии и град с перепелиное яйцо
Длинные выходные порадовали белорусов теплом и первыми серьезными грозами: в некоторых районах выпал град размером с перепелиное яйцо, а порывы ветра достигали 22 метров в секунду.
Длинные выходные порадовали белорусов теплом и первыми серьезными грозами: в некоторых районах выпал град размером с перепелиное яйцо, а порывы ветра достигали 22 метров в секунду.
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Грозы, дожди и град с порывами ветра до 22 метров в секунду прошли по всей Беларуси 1 мая. Метеорологи предупреждали об ухудшении погоды и на этот раз не ошиблись.
Пользователи социальных сетей с радостью восприняли новость о предстоящем погодном апокалипсисе: многие специально ждут грозу, чтобы «поохотиться» на молнии. У многих любителей фотографировать погодные явления вчера охота удалась, и сегодня соцсети пестрят фото и видео с изображениями грозы.