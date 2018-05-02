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12:05 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцы боятся, что строительный кран упадет на детскую площадку у их дома

Им некому пожаловаться на свою проблему.

Жители Самары в соцсетях пожаловались на опасную близость строительной площадки к дому ребенка «Солнышко». Он находится по адресу Осипенко, 128.

По словам местных жителей, рабочие покинули объект и оставили кран без присмотра. Вчера его стрела нависала над детской площадкой.

Они также ссылаются на то, что в городе уже было несколько случаев падения кранов. А ведь незадолго до жалобы, сотрудники МЧС предупредили о штормовом предупреждении, синоптики обещают сильные ветра. Вскоре ожидается очередное штормовое предупреждение и жители опасаются: не упадет ли кран снова?

Однако, по словам представителей государственной инспекции строительного надзора Самарской области оказалось, что строители даже не получали никакого разрежения о строительств.

 — Застройщик в инспекцию с извещением о начале строительства не обращался, проектную документацию не предоставлял. В настоящее время инспекция не может провести проверку на соответствие строительной площадки требованиям проектной документации, — уточнили и в ведомстве.

Оказалось, что в настоящее время — единственное, что могут сделать сотрудники ГИСН — это оградить стройплощадку и закрыть на нее все входы.

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