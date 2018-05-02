Facebook запустит службу знакомств на базе соцсети
Компания запустит собственную службу
Компания запустит собственную службу
«В Facebook 200 млн человек, у которых нет пары, очевидно, что с этим можно
Пары будут подбираться на основе нескольких параметров: пол, возраст, общие увлечения.
После заявления Цукерберга акции компании Match Group Inc., которая управляет сервисами и приложениями для онлайн знакомств (например, Tinder) подешевели на 23%.
При этом влияние компании на рынке
Также Facebook собирается запустить функцию групповых звонков в WhatsApp и Instagram. Сейчас ее тестируют. Также компания планирует полностью обновить дизайн Facebook Messenger.
Это будет похоже на то, как в браузерах очищают файлы cookies.
Таким образом, представители корпорации не обошли стороной скандал с утечкой личных данных пользователей. В марте стало известно, что информация о 87 млн людей незаконно попала в компанию Cambridge Analytica. Цукерберг тогда извинился и выступил с объяснениями в американском Конгрессе. Еще он объявил о том, что Facebook усилит защиту личных данных.
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