Facebook запустит службу знакомств на базе соцсети

«В Facebook 200 млн человек, у которых нет пары, очевидно, что с этим можно что-то сделать», — сказал Цукерберг. По его словам, организация службы знакомств — естественный шаг для компании, которая является площадкой для общения людей в интернете.

При этом пользователи сами смогут указать, что готовы к знакомствам. Это увидят только те пользователи соцсети, которые активировали аналогичную опцию в настройках.

Пары будут подбираться на основе нескольких параметров: пол, возраст, общие увлечения.

После заявления Цукерберга акции компании Match Group Inc., которая управляет сервисами и приложениями для онлайн знакомств (например, Tinder) подешевели на 23%.

Аналитик Джеймс Корделл считает, что запуск службы онлайн-знакомств приведет к тому, что люди станут больше времени проводить в социальной сети.

При этом влияние компании на рынке онлайн-знакомств будет зависеть от того, насколько успешно будет работать новая функция.

Также Facebook собирается запустить функцию групповых звонков в WhatsApp и Instagram. Сейчас ее тестируют. Также компания планирует полностью обновить дизайн Facebook Messenger.

Еще на конференции в Сан-Хосе рассказали о внедрении в соцсеть функции Clear History, с помощью которой можно будет посмотреть, какие данные собрала о человеке компания, и при желании удалить их.

Это будет похоже на то, как в браузерах очищают файлы cookies.

Таким образом, представители корпорации не обошли стороной скандал с утечкой личных данных пользователей. В марте стало известно, что информация о 87 млн людей незаконно попала в компанию Cambridge Analytica. Цукерберг тогда извинился и выступил с объяснениями в американском Конгрессе. Еще он объявил о том, что Facebook усилит защиту личных данных.