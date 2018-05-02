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11:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске в парке «Роев ручей» подорожали входные билеты

Льготные цены для пенсионеров, студентов и многодетных семей действуют только в будни.

С 1 мая подорожали входные билеты в парке флоры и фауны «Роев ручей». Теперь посетить его взрослые смогут за 350 рублей, а дети за 150. При этом льготные цены для пенсионеров, студентов и многодетных семей действуют только в будни. Для тех, кто хочет сэкономить действует «счастливый час» с 9 до 10 утра. В это время билеты, по-прежнему, будут стоить 300 рублей — взрослый и 100 рублей — детский.

Как отмечают в парке, повышение билетов — вынужденная мера. Средства необходимы на создание новых экспозиций и ремонт имеющегося оборудования.

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