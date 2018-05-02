В Волгоградской области установили имена двух тысяч неизвестных бойцов

С окончания войны прошло более 70 лет. Но, к сожалению, до сих пор остаются безвестными тысячи солдат. Много их осталось лежать и в волгоградской земле. Поисковые отряды ежегодно поднимают из братских могил и просто с полей сражений сотни бойцов. И благодаря кропотливой работе поисковиков и сотрудников военного комиссариата удается определить имена и фамилии многих героев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, только за прошлый году они смогли установить фамилии более двух тысяч защитников сталинградской земли, которые до этого не были включены в списки захороненных. Как только удается определить личность найденных останков, военные ищут родных и сообщают им об этом. А те уже решают, где будет захоронен их великий родственник.