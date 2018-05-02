В Волгоградской области установили имена двух тысяч неизвестных бойцов
Все они погибли, сражаясь за Сталинград.
Все они погибли, сражаясь за Сталинград.
С окончания войны прошло более 70 лет. Но, к сожалению, до сих пор остаются безвестными тысячи солдат. Много их осталось лежать и в волгоградской земле. Поисковые отряды ежегодно поднимают из братских могил и просто с полей сражений сотни бойцов. И благодаря кропотливой работе поисковиков и сотрудников военного комиссариата удается определить имена и фамилии многих героев.
Как сообщили «КП-Волгоград» в
Кстати, перед Днем Победы в селе Пичуга Волгоградской области установят еще одну плиту с именами 70 защитников Сталинграда. В время поисковой операции в прошлом году из земли подняли 1200 бойцов. Имена 38 красноармейцев удалось выяснить, и их похоронили в отдельных могилах.