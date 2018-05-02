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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области установили имена двух тысяч неизвестных бойцов

Все они погибли, сражаясь за Сталинград.

С окончания войны прошло более 70 лет. Но, к сожалению, до сих пор остаются безвестными тысячи солдат. Много их осталось лежать и в волгоградской земле. Поисковые отряды ежегодно поднимают из братских могил и просто с полей сражений сотни бойцов. И благодаря кропотливой работе поисковиков и сотрудников военного комиссариата удается определить имена и фамилии многих героев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, только за прошлый году они смогли установить фамилии более двух тысяч защитников сталинградской земли, которые до этого не были включены в списки захороненных. Как только удается определить личность найденных останков, военные ищут родных и сообщают им об этом. А те уже решают, где будет захоронен их великий родственник.

Кстати, перед Днем Победы в селе Пичуга Волгоградской области установят еще одну плиту с именами 70 защитников Сталинграда. В время поисковой операции в прошлом году из земли подняли 1200 бойцов. Имена 38 красноармейцев удалось выяснить, и их похоронили в отдельных могилах.

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