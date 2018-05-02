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13:37 (мск), источник: Нижегородская правда

«Игры победителей» стартуют в Нижегородской области

Соревнования среди детей, перенесших онкозаболевания, пройдут с 4 по 6 мая.

С 4 по 6 мая в Нижегородской области пройдут соревнования для детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания. Организатором областного этапа Игр является фонд помощи онкобольным детям «НОНЦ».

В третий раз региональный этап Всемирных детских Игр победителей пройдет на базе отдыха «Ласточка» (Вадский район Нижегородской области) — филиале Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород», которое является генеральным спонсором и партнером соревнований.

В «Играх победителей» смогут принять участие 122 ребенка из Нижегородской и Владимирской областей. На протяжении трех дней дети будут соревноваться в таких видах спорта, как легкая атлетика (бег на 60 м), плавание (25 м вольным стилем), настольный теннис, стрельба (из пневматической винтовки на 10 м), шахматы, футбол. Судить соревнования будут официальные представители профильных спортивных федераций Нижегородской области.

Цель проекта — социальная, физическая и психологическая реабилитация детей, которые на протяжении нескольких лет боролись с тяжелой болезнью и жили по схеме «больница-дом-больница». За время длительного лечения ребята утрачивают навыки социального общения, теряют друзей и возможность заниматься любимым делом. С помощью «Игр победителей» они возвращают уверенность в своих силах, общаются со сверстниками, а родители получают возможность отдохнуть и порадоваться успехам своих детей.

После регионального этапа команда Нижегородской области примет участие в IX Всемирных детских играх победителей, которые проводит в Москве фонд «Подари жизнь» в августе.

Информационными партнерами Игр являются газета «Нижегородская правда», ВГТРК «ГТРК «Нижний Новгород» и городской портал NN.ru.

Соревнования среди детей, перенесших онкозаболевания, состоятся в регионе в третий раз, за предыдущие два года 200 детей приняли в них участие и получили награды в спорте. На игры к детям приезжали известные нижегородские спортсмены и представители общественности. В январе 2017 года проект фонда «НОНЦ» нижегородские «Игры победителей» стал номинантом премии в области развитии общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.

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