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11:26 (мск), источник: Известия

Выше облаков

Самые удивительные небоскребы планеты.

1 мая 1884 года в Чикаго началось строительство первого в мире небоскреба, высота которого составляла 42 метра. Самые знаменитые высотки — в галерее портала iz.ru.
На фото: небоскреб The Shard в Лондоне. Трёхсотметровый «осколок» — самое высокое здание Евросоюза

«Яркая луна» — так называют отель «Шератон Хучжоу» в Китае на озере Тайху. Необычная бионическая форма 30-этажного здания — не столько дизайнерское решение, сколько остроумный инженерный ход, позволивший сделать всю конструкцию легче. Это придает зданию больше устойчивости в случае землетрясения

Самое высокое сооружение в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Точная высота 163-этажного сооружения составляет 828 м. При строительстве башни использовали особый вид бетона, выдерживающий температуру +50 градусов, а при замешивании добавляли в состав лёд. Все работы проводились ночью, когда на Дубай опускалась прохлада

30-этажные башни «Аль-Бахар» в Абу-Даби знамениты не своей высотой, а особенностями конструкции. Для защиты внутренних помещений от дневной жары, инженеры поместили поверх фасада систему затеняющих золотистых сот, меняющих положение в зависимости от расположения солнца

Bosco Verticale в Милане — настоящий вертикальный лес. На двух башнях уместилось 480 деревьев, 11 тыс. вьющихся растений и более 5 тыс. кустарников. Удивительные постройки меняют свой внешний вид в зависимости от времени года

Штаб-квартира Центрального китайского телевидения представляет собой изломанное кольцо высотой 234 метра, большая часть которого нависает над окружающим пространством. Из-за необычной формы местные жители дали зданию прозвище «штанишки»

«Пламенные башни» — самые высокие сооружения в Азербайджане. Здания полностью покрыты LED-экранами, которые отображают движение огня, видны с самых дальних точек Баку

Небоскреб необычной конструкции Kingdom Center в Эр-Рияде был удостоен прозвища «открывашка». Общая высота башни — 302 метра, а обзорная площадка на вершине здания представляет собой 50-метровый променад под названием Небесный мост

Первый в мире круглый небоскреб Aldar HQ был построен в Абу-Даби в 2010 году. В основу проекта лёг образ морской ракушки, что по задумке архитекторов способствовало гармонии высотки, расположенной на берегу моря, с окружающей средой.

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