Выше облаков
Самые удивительные небоскребы планеты.
Самые удивительные небоскребы планеты.
1 мая 1884 года в Чикаго началось строительство первого в мире небоскреба, высота которого составляла 42 метра. Самые знаменитые высотки — в галерее портала iz.ru.
На фото: небоскреб The Shard в Лондоне. Трёхсотметровый «осколок» — самое высокое здание Евросоюза
«Яркая луна» — так называют отель «Шератон Хучжоу» в Китае на озере Тайху. Необычная бионическая форма 30-этажного здания — не столько дизайнерское решение, сколько остроумный инженерный ход, позволивший сделать всю конструкцию легче. Это придает зданию больше устойчивости в случае землетрясения
Самое высокое сооружение в мире — небоскреб
30-этажные башни «Аль-Бахар» в
Bosco Verticale в Милане — настоящий вертикальный лес. На двух башнях уместилось 480 деревьев, 11 тыс. вьющихся растений и более 5 тыс. кустарников. Удивительные постройки меняют свой внешний вид в зависимости от времени года
«Пламенные башни» — самые высокие сооружения в Азербайджане. Здания полностью покрыты
Небоскреб необычной конструкции Kingdom Center в
Первый в мире круглый небоскреб Aldar HQ был построен в