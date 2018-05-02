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20:57 (мск), источник: Водитель Петербурга

Закрытый участок Невского переедет от Грибоедова к Восстания

На Невском проспекте продолжается ремонт дорожного покрытия. В мае его собираются вести почти непрерывно: движение будет открыто только на три праздничных дня — 1, 2 и 9 мая.

В 23 часа 2 мая до полуночи 5 мая будет закрыт участок от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта. Сначала проезд по Садовой через Невский будет запрещён, но 4 мая его обещают открыть.

В ночь 6 мая работы переместятся дальше, и будет закрыт участок от Садовой улицы (без выхода на перекрёсток) до площади Восстания (без выхода на Лиговский проспект). При этом Литейный проспект перекрывают.

В праздник, 9 мая, Невский откроют, а с 6 утра 10 мая закроют снова — уже до окончания работ, которое запланировано на 23:59 13 мая.

За эти четыре дня, с 10-го по 13-е, необходимо доделать участок от Литейного проспекта до площади Восстания (без выхода на Лиговский). При этом утром 12 мая обещают открыть сквозной проезд по Литейному.

Напомним, ремонт Невского и Дворцового проезда на участке от Дворцовой набережной до площади Восстания начался поздно вечером в пятницу, 13 апреля.

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