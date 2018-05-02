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12:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области реку перекрыла плотина из мусора

Местные жители уверены: из-за этого река разлилась больше обычного, а после — обмельчала.

Реку Крымза в городе Сызрань Самарской области перекрыла мусорная плотина. Об этом местные жители пишут в социальных сетях. Они во всем винят дачников, живущих рядом с рекой.

— Каждому кажется, что выкинутая за забор бутылка погоды не сделает. А в итоге на речке образовалась целая плотина из мусора, — возмущается Оксана Мельник. — В результате речка разлилась больше обычного, а после — стала мельче.

Как пишут пользователи, в прошлом году такая ситуация уже была. Под одним из мостов через Крымзу скопилось столько мусора, что через него не могла пробиться вода. Правда, тогда службы быстро отреагировали на публичную огласку и вычистили свалку.

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