В Самарской области реку перекрыла плотина из мусора

Реку Крымза в городе Сызрань Самарской области перекрыла мусорная плотина. Об этом местные жители пишут в социальных сетях. Они во всем винят дачников, живущих рядом с рекой.

— Каждому кажется, что выкинутая за забор бутылка погоды не сделает. А в итоге на речке образовалась целая плотина из мусора, — возмущается Оксана Мельник. — В результате речка разлилась больше обычного, а после — стала мельче.