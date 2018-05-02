В Рогачеве спасатели освободили застрявшего в скамейке мальчика. Информацию об этом предоставили в Гомельском ОУМЧС.

Инцидент произошел днем во вторник, первого мая, на остановке транспорта «Интернациональная». К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и с помощью спецоборудования раздвинули доски скамейки и освободили руку ребенка. Ребенок не пострадал.