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14:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Рогачеве спасатели освободили застрявшего в скамейке мальчика

Инцидент произошел днем во вторник, первого мая, на остановке транспорта «Интернациональная».

Источник: БЕЛТА

В Рогачеве спасатели освободили застрявшего в скамейке мальчика. Информацию об этом предоставили в Гомельском ОУМЧС.

Инцидент произошел днем во вторник, первого мая, на остановке транспорта «Интернациональная». К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и с помощью спецоборудования раздвинули доски скамейки и освободили руку ребенка. Ребенок не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео Гомельского областного управления МЧС.

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