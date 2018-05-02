Рекордно короткая рабочая неделя ждет россиян

И это не все хорошие новости. На следующей неделе, благодаря празднованию Дня Победы, нас ждет еще один перерыв на отдых 9 Мая, который в этом году приходится на среду. Также 8 мая, в предпраздничный день, можно будет уйти с работы на один час раньше.