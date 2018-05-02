Снявшийся в клипе Киркорова белорус: часто приходилось ждать звезд

Источник: Sputnik.by

Новый клип короля российской эстрады Филипа Киркорова «Цвет настроения синий» стал одним из самых обсуждаемых роликов последних дней. Количество просмотров у видео уже превысило 13 миллионов, много «хайпа» оно наделало и в Instagram. Исполнитель одной из ролей в клипе, белорус Никита Вариончик, рассказал Sputnik о своих впечатлениях от съемок.

«В московское модельное агентство, с которым я сотрудничаю, пришел запрос от центра Ивана Урганта — искали парней с необычной внешностью. Я подал заявку, через какое-то время меня утвердили», — так рассказал Никита о том, как попал в клип Киркорова.

Работа на площадке была достаточно напряженной, признался собеседник агентства. Всего съемки продолжались пять дней, на которые пришелся один выходной.

«Съемки занимали время по-разному. В один день — несколько часов, в другой, когда на пентхаусе снимали, почти сутки работали», — добавил Никита.

Часто приходилось задействованным в клипе актерам и ждать.

«Ждали звезд — они опаздывали на полчаса или на час, потом некоторые медленно работали. Нам это не очень нравилось. Но я понимаю, почему они так делали — все ведь друг другу тоже хотели что-то показать», — пояснил Вариончик.

«Когда мы снимали на паркинге с Тимати, было такое: он приехал на Bentley, а следом за ним — два Gelaendewagen с охранниками. Забавно было, ведь паркинг фактически был перекрыт, и столько охраны не понадобилось», — добавил молодой актер.

О работе на одной площадке со звездами — Филипом Киркоровым, Яной Рудковской, Ольгой Бузовой, Николаем Басковым и другими — Вариончик отзывается спокойно.

«Как такового эмоционального отклика не было, и мы с ними почти не общались. По Киркорову видно, что он — звезда, так он себя ведет. Бузова тоже похожая. Даже по сыну Рудковской, который тоже снимался, было сразу видно — он из очень хорошей семьи. А вот с Александром Гудковым нормально общались — он часто шутил, подкалывал. Обменялись даже контактами, переписываемся», — признался Никита.

Сам клип Вариончику понравился. Почти сразу после появления видео ему стало приходить очень много сообщений — знакомые интересовались, он ли это снялся у Киркорова. Больше стало и подписчиков в Instagram.